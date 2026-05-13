Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kuyumcunun elinde çeyrek altını olanlar için söyledikleri ve tarih vurgusu dikkat çekti. Mynet'in ulaştığı kuyumcu kaynakları ise konuyla ilgili detayları aktardı.

KUYUMCUYA GETİRİLEN ÇEYREK ALTIN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu videoda müşterisiyle konuşan kuyumcu "Teraziye atıyorum, 1,54 geldi. Şimdi bu o rakam da olmayacak. Örnek veriyorum aldığın yeri biliyorsan götür bunu. Kulbunu kestim; 1.54. 1,54 x 7080; 10 bin 900'e düştü" ifadelerini kullandı.

"TOPLAMDA 1600 TL ZARARI OLDU"

Sonrasında videoda durumu açıklayan kuyumcu, "Az önce ben 20 tane çeyrek aldım. Bir tanesi ikinci baskı yani görüntüsünden de belli. Ayrıyeten 99. Şimdi biz bunu kestik. Kesmemizin nedeni de şu; biz bunu müşterimizden normalde 200 TL daha düşüğünü aldık. 1,75 hurdadan hesaplayarak. Neden kestik? Şöyle bir şey algılanmasın... Hani 200 TL düşüğe alıp da tekrardan bunu çeyreğin satış fiyatından satıp daha çok para daha çok para kazanma yolu kapansın diye. Teraziye attığımda da 1,54 gram geldi yani 99 tarihli ve 1,54 gram geldi. Yani müşterimizin toplamda 1600 TL daha zararı oldu" dedi.

"ALIMINI YAPIYORUZ, SATIMINI YAPMIYORUZ"

Devamında ise "99 öncesinin alımını yapıyoruz, satımını yapmıyoruz. Nedeni bu yüzden. Bunu bir kuyumcu arkadaş vermiş. Benim de tahminimce bilinçsizce alıp verdi. Bilse onun da pek yapacağını düşünmüyorum. İşte kontrol etmemizin nedeni budur. O yüzden ikinci baskı satımını yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

"2000 ÖNCESİ ÇEYREK ALTINLARIN GRAMI DÜŞÜKTÜ"

Mynet'in konuyla ilgili ulaştığı kuyumcu kaynakları ise; normal şartlarda bir tane çeyrek altının kulpsuz haliyle 1,65 gram geldiğini, Darphane'den çıktıktan sonra altın olmayan kulp takıldığını ve kulpla beraber 1,75 geldiğini belirtti. Ancak 2000 önceki çeyrek altınların gramının düşük olduğuna vurgu yapan kaynaklar, teraziye konulduklarında düşük geldiklerini kaydetti. Sonrasında gramının artırıldığını, kenarlarının tırtıklı olduğunu, kabartmalı olduğunu ve bunun Darphane'nin almış olduğu önlem çerçevesinde olduğunu aktaran kaynaklar; eski tarihli altınların 22 ayar olmasında problem olmadığını ancak gramajında sorun olduğunu belirtti.