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Çiğ sütün fiyatı yüzde 31 arttı! Yeni zamlar kapıda

06.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Süt Konseyi tarafından dün yapılan açıklamaya göre 1 Nisan'da litre başına 5.7 liraya yükseltilen soğutulmuş çiğ sütün tavsiye edilen satış fiyatı 15 Mayıs itibarıyla yüzde 31.6 artışla 7.5 liraya çıkarıldı. Alınan bu kararla önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerine zam gelmesi bekleniyor.

Çiğ sütün fiyatı yüzde 31 arttı! Yeni zamlar kapıda

Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi. Daha öncede Nisan sonu ve Mayıs başı itibariyle süt ve süt ürünlerine zam gelmiş ve marketlerde 1 litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 liraya ulaşmıştı.

FİYATLAR TEKRARDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda gelecek süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."

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