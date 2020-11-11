Ciğer, kırmızı etin tahtına kuruldu! Kilosu 80 liraya yükseldi

Gaziantep’te ciğerin kilogram fiyatı son 2 ayda 20 TL zamlanarak 80 TL oldu. Ciğerin fiyatı, kilogramı ortalama 50 TL olan kırmızı et fiyatını geçti. Restoran işletmecileri ve kebapçılar, ciğer fiyatının bu rekor artışının ardından talebin azaldığını ifade etti. Fahiş fiyatlardan ciğer dürümü satmamak için fedakarca davrandıklarını belirten kebapçılar ise 2 ay öncesinde 20-22 TL’ye sattığı dürümü 25 TL’den satıyor. Kentteki kebapçılar ve restoran işletmecileri fedakarlıklarına rağmen ciğere talebin azaldığını belirtirken, fiyatların artışını ise koyun ihracatına ve pandemiye bağladı.

'İHRACAT VE PANDEMİ CİĞER FİYATINI ARTTIRIDI'

Ciğer fiyatının artmasını koyun ihracatı ve pandemiye bağlayan restoran işletmecisi Erkan Ayık, “Ciğerdeki son zamanlarda artışın nedeni biz esnaflar olarak koyunlarımızın ihracatla satılıyor olmasına bağlıyoruz. Türkiye’de günde 7-8 bin koyun ihracatı yapılıyor. Bu ihracat da koyun fiyatının artmasına ve bu nedenle de ciğer fiyatının artmasına neden oluyor. Her geçen gün ciğer fiyatlarımız yükseliyor. Sadece ihracat değil aynı zamanda pandemi de fiyat konusunda çok etkili. Ham ciğer fiyatı 2 ayda 60 TL’den 80 TL’ye yükseldi. Ciğer temizlendikten sonra 85 TL oluyor. Dürüm fiyatlarımız 22 TL idi şimdi 25 TL oldu. Fazla kar elde edemiyoruz çünkü müşterilerimizi memnun etmek istiyoruz. Fahiş fiyatlarla satmamak için mücadele veriyoruz. Restoran işletmecileri olarak ciğer konusunda bizim elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Ciğerin fiyatı artınca dürüme zam yapmamak için kendimizden fedakarlık yapmaya çalışıyoruz. Daha ne kadar bu şekilde dayanabiliriz onu bilmiyoruz. Çok fazla dayanabileceğimizi de düşünmüyorum” dedi.