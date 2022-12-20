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Çiğköfte dürüme son 1 yılda yüzde 185 zam geldi! Yüzde 30 zam yolda...

20.12.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliyetlerin artması sebebiyle geçen yıl 7-8 liraya satılan çiğköfte dürüm fiyatı 20 lira oldu. Böylece son 1 yılda çiğköfte dürüme yüzde 185 zam gelmiş oldu. Fiyatların artmasında malzeme, garnitür ve ambalaj fiyatlarının artışı etkili oldu. Öte yandan esnaf yılbaşına doğru yüzde 30 zam beklediğini de belirtti.

Çiğköfte dürüme son 1 yılda yüzde 185 zam geldi! Yüzde 30 zam yolda...

Malzeme, garnitür ve ambalaj fiyatlarının artışı çiğköfteye de yansıdı. Öğrencilerin çokça tercih ettiği çiğköfte dürüm geçtiğimiz yıl 7-8 lira civarlarında satılırken şu anda 20 lirayı buluyor. Artan maliyetler sebebiyle çiğköfte dürümlere 1 sene içerisinde yaklaşık yüzde 185 zam geldi. Eskişehir’de çiğköftecilik yapan Engin Gürbüz çoğu dükkânın 20 liraya satış yapmasının normal olduğunu ifade etti. Kâr marjını düşük tutarak ucuza satış yapabildiğini ifade eden Gürbüz, “Zamanında dürümü 7-8 liraya satıyorduk 12 lira, 15 lira derken dürüm fiyatları 20 lirayı buldu. Şu an dürümün bizi kurtarması için 15-16 liraya satılması lazım, maliyeti bu zaten. Çoğu dükkânın 20 liraya satması da gayet normal. Ben biraz daha ucuza satıyorum, ama kendimden ödün veriyorum. Eleman çalıştırmadığım için ve tek başıma olduğum için biraz daha hesaplı satabiliyorum. Kâr marjını da azalttığım için cüzi rakamlar kazanıyorum. Ama insanların yüksek fiyatlara satması da gayet normal. Kira, elektrik, doğalgaz ve kullandığımız garnitürlerin fiyatlarının artmış olması çiğköfteye de yansıdı” dedi.

“GARNİTÜR FİYATLARI ÇİĞKÖFTE FİYATINI GEÇTİ”

Çiğköfteye gelen zamlardan daha çok marula, nar ekşisine ve lavaşa gelen zamlar dikkat çekiyor. Ambalaj malzemelerinin de çok masrafı olduğunu belirten Gürbüz, “Garnitür fiyatları çiğköfte fiyatını geçti desek yeridir. Zamanında 6-7 liraya aldığımız nar ekşisi şu an 26-27 lira. Neredeyse 4’e katlandı. 5 liraya aldığımız marul şu an 17-18 lira oldu. Lavaş fiyatları aynı şekilde. Kullandığımız ambalaj malzemesi de çok fazla, ambalaj malzemesine çok para veriyoruz. Müşteriler bunun farkında değil ama kiloyla aldıkları çiğköfteyi yedikten sonra aşağı yukarı 10 lirayı götürüp çöpe atıyorlar. Başta vatandaşlar bize çok tepki gösteriyordu ama ben fiyatları biraz daha uygun tuttuğum için bana çok büyük tepkiler gelmiyor. Diğer taraflarda, özellikle çarşı merkezde çalışan arkadaşlara çok tepki gösteriyorlar. Bana da gelip ‘çarşıda 20 liraya satılıyor sen ise 15 liraya’ satıyorsun diyen vatandaşlar oluyor. Bazı vatandaşlar ise ‘alt tarafı bir bulgur değil mi? Neredeyse kıymayla aynı fiyata satıyorsunuz’ diye tepki gösteriyorlar. Vatandaşlar şunun farkında değil, ek garnitür malzemeleri çok pahalı” şeklinde konuştu.

“YAKIN ZAMANDA YÜZDE 30 CİVARINDA ZAM BEKLENİYOR”

Bazı çiğköftecilerin artan fiyatları fırsat bilip kâr marjını çok yüksek tuttuğunu söyleyen Gürbüz esnafların vatandaşla empati kurması gerektiğini belirtti. Yılbaşına doğru zam beklendiğini de söyleyen Gürbüz şunları anlattı;

“Yılbaşından önce veya sonra, önümüzdeki 10-15 gün içerisinde yüzde 20, yüzde 30 civarında bir zam bekliyoruz. İmalatçı da, satıcı da, şube de olsun, ellerini biraz vicdanlarına koysunlar ve çok uçuk rakamlara satmasınlar. Kendilerini kurtaracak şekilde satsınlar ve kâr marjını çok yüksek tutmasınlar. Bunu yapanlar kendilerini vatandaşın yerine koysunlar. Onlar çok para kazanmak için fiyatları yüksek tutuyorlar. 10 liralık şeyi 20 liraya satmaya çalışanlar var. Adam 5 liraya aldığı içeceği 15 liraya satıyor. Ben 5 liraya şalgam satıyorum 1 buçuk lira para kazanıyorum, yetiyor. Ama çarşıda bunu 10 liraya satanlar var. Bu kadar da insafsızlık yapmasınlar. Bugün yüzde 30 kar elde etmekte iyi para, yüzde 200 yapmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı. (İHA)

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çiğköfteci

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