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Cihazdan geçen sahte dolar esnafın kabusu oldu! Sadece böyle ayırt edilebiliyor

23.03.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da para sayma makinelerinin bile tespit edemediği sahte dolarlar herkesi alarma geçirdi. Esnafın kabusu olan sahte dolarların sadece renginden ayırt edilebileceği ifade edilirken, kuyumcular ve döviz büroları vatandaşları bilmedikleri yerlerden dolar almamaları konusunda uyardı.

Cihazdan geçen sahte dolar esnafın kabusu oldu! Sadece böyle ayırt edilebiliyor

Bursa'da piyasaya sürülen ve para sayma makinelerinin de tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu. Kalpazanların sahte dolarları piyasaya sürmek için çeşitli numaralara başvurdukları öğrenildi.

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Bir emlakçıya gelen kalpazanlar ev alacaklarını söyleyip emlakçının güvenini kazandı. Ertesi gün emlakçıya gelen dolandırıcılar, yanlarında Türk lirası olmadığını; 100 dolar bozdurabileceklerini söylediler. Emlakçı da yardımcı oldu ve sahte 100 dolar ile dolandırıldı.

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Vatandaşların sahte dolara karşı uyanık olmaları gerektiğini ifade eden döviz bürosu sahipleri, "Son zamanlarda piyasada sahte dolarlar fazlalaştı. Bu sahte dolarlar makinelerden geçiyor. Sadece renginden ve sesinden ayırt edilebiliyor. Vatandaşlar güvenilir yerler dışında alışveriş yapmasın" dedi.

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Bursa Emlakçılık yapan Mehmet Kayahan, "Bir müşteri geldi, ev alacağını söyledi. Biz de yardımcı olduk. Ertesi gün tekrar geldi. Yemek yemeye gideceğini; yanında Türk lirası olmadığını dolar bulunduğunu söyledi. Dolar bozdurmak için sözde müşteriye yardımcı olduk. Bize sahte 100 doları verip ortadan kayboldu" şeklinde konuştu. (İHA)

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