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Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çilek, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pazara giriş yaptı. 400 gramlık paketler halinde satılan çileğin kilosu ise 30 liradan alıcısını bekliyor.

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

Çerkezköy Halk Pazarı’na yeni ürünler gelmeye başladı. Bugün itibariyle tezgahlarda yerini alan çileğin kilosu 30 liradan başlıyor.

400 gramlık paketler halinde satılıyor

Yaklaşık 5 yıldır pazarcılık yapan Umut Kanat, birçok derde deva olan çileğin pazara giriş yaptığını belirterek, “Çileğimiz bugün itibariyle pazara giriş yaptı. Vatandaşın cebini zorlamaması için 400 gramlık paketler halinde satışa sunuldu. Kilosu 30 liradan başlıyor. İlerleyen günlerde fiyatın daha da aşağı düşeceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
çilek, Tekirdağ,

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