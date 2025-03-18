Çin'in para birimi nedir? Çin'in para biriminin kodu ve sembolü

Borsa ve ülke ekonomilerini takip eden kişilerin yakından ilgilendiği ülke paraları, günlük yaşam içerisinde birçok insanın karşısına çıkar. Haberlerde yahut bulmacalarda da karşılaşılan ülkelerin para birimlerine hakim olmak dünya ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmak anlamına gelirken, aynı zamanda yurt dışı gezilerinde de ayrıcalık sağlar. Dünya üzerinde birçok devlet kendi resmi ve ulusal para birimini kullanır. Bunlardan birisi de Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Dünya ekonomisinde önemli bir konuma sahip olan Çin’in para birimi çok fazla merak edilen konulardan biridir.

Çin’in para birimi nedir?

Dünyanın en büyük devletlerinden birisi olarak sayılan Çin, gelişmiş bir ülke olarak öne çıkar. Öte yandan yaşayan nüfus konusunda da dünya enleri arasındadır. Bununla beraber bu ülke hakkında merak edilen birçok detay bulunur. Bunlardan biri de Çin'in kullandığı para birimidir.

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Çin Halk Cumhuriyeti’nin kabul ettiği resmi para birimi Yuan olarak adlandırılır. Yuan, uluslararası para piyasalarında CNY veya RMB kısaltmalarıyla bilinir. Çin Merkez Bankası tarafından üretilip dağıtılan Yuan ilk kez 1948 yılında çıkmıştır.

Yuan’ın diğer bir adı "Renminbi" olarak bilinir. Ülke içerisinde de çoğunlukla bu şekilde anılır. Çin para biriminde 5, 10, 50, 100, 1000 Yuan olmak üzere 5 kağıt para 1, 10 ve 50 R olmak üzere 3 madeni para mevcuttur. Çin para biriminin Hong Kong ve Macau özel yönetim bölgelerinde de kullanıldığı bilinmektedir.

Yuan kısıtlı bir para birimi olarak geçse de Çin tarafından uygulanan bazı istisnalar mevcuttur. Çin, Ocak 2009 yılından itibaren 41 farklı ülkeyle takas anlaşmaları gerçekleştirmiştir. Mayıs 2020 dönemine kadar ödemelerin sadece %1,79'u Yuan aracılığı ile gerçekleşmiş olsa da, 2020 sonunda 5,02'ye erişmiştir. Böylece Yuan dünyanın en çok kullanılan uluslararası para birimlerinden biri olmuştur.