Çinli teknoloji devi Türkiye’ye yatırım yapacak!

Çin merkezli teknoloji şirketi H3C Uluslararası Ticaret Başkan Yardımcısı Richard Xie, Türkiye’nin dış yatırımlarında öncelikli ülke konumunda olduğunu söyledi.

Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi firma ile yaklaşık 2 yıl önce imzaladıkları distribütörlük anlaşmasının fiziki yatırıma dönüşmesiyle ilgili Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, “Çinli devin Türkiye’ye yatırım düşüncesi birlikteliğimizin en başından beri gündemimizde olan bir konu. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan iş ortaklığımızda başarılı projelere imza attık. H3C’nin Çin’den sonra en fazla büyüme sergilediği ülkelerin başında geliyoruz. Bu durum sürecin en başından beri hayata geçirmek istediğimiz üretim yatırımımızın gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çinli bir teknoloji devinin Türkiye’de fiziki yatırımı düşünmesi hem sektörümüz hem de ülkemiz için büyük bir anlam taşıyor.

"BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Muhtemel yatırım Marmara Bölgesi civarında gerçekleşecek. Fabrikanın hayata geçmesiyle Türkiye, bölgedeki üretim üssü olacak. Bu, Türkiye’nin bölge ülkelere yüksek teknoloji ürünlerin ihracatını gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Bu yatırımın önemi bizler için büyük. İstikrarlı büyüme için üretmekten ve ürettiğimizi ihraç etmekten başka şansımız yok” dedi.

Richard Xie ise “Türkiye ile Çin arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ilişkiler her geçen yıl güçleniyor. Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarının tam ortasında yer alan bir ülkeden söz ediyoruz. Dinamik nüfus ve son yıllarda artan teknoloji yatırımları Türkiye’yi yatırımda tercih etmemizde etken faktörler. Bu yıl öncelikli hedeflerimiz arasında yurt dışı pazarlardan gelen talepler doğrultusunda ürün gamımızı genişletmek var. Türkiye, globalde öncelikli ülkelerimiz arasında yer alıyor.

Bizlere vermiş oldukları destekten ve göstermiş oldukları cesaretten ötürü bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye pazarına yatırım yapmaya ve iş ortaklarımıza destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

