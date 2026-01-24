FİNANS

Çinli turistlerin gözdesi Pamukkale'de vize muafiyeti memnuniyeti

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyetiyle, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'ye daha fazla Çinli turistin gelmesi bekleniyor.

Pamukkale tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu ve paraşüt sporları imkanlarıyla turistlerden ilgi görüyor.

Dünyanın dört bir tarafından bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenleri ve çevredeki antik kentleri gezme fırsatı buluyor.

Bölgeyi en çok tercih eden yabancı turistler arasında Çinlilerin önemli payı bulunuyor. Pamukkale'yi geçen yıl 34 bin 867 Çinli gezdi. Çinli turistler, bölgeye gelen konaklamalı yabancılar sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çinli turistlere vize muafiyeti getirilmesinin sektör açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Pamukkale'deki konaklamalı yabancı turist sayısında Çinlilerin 2024 yılında ilk, geçen yıl da üçüncü sırada yer aldığını anlatan Köseoğlu, "2026 yılında vizenin kaldırılmasıyla beraber bölgemize 80-100 bin civarında Çinli turistin gelmesini bekliyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin de artması gerekiyor. Şu anki durumda haftalık 21-22 olan uçuş sayısı sezonla beraber haftada 50 sayılarına ulaşacak. Bu, turist sayısına olumlu yansıyacak." diye konuştu.

Köseoğlu, Çinli misafirlerin kültür turizmine çok önem verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu da bizim iddialı olduğumuz bir turizm çeşidi. Biz Çinli turist anlamında bu gelişmeyi çok olumlu karşıladık ve sektörümüze ciddi bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Öncelikle uçak seferlerinin yeterli seviyeye gelmesi gerekiyor. Tarifeli seferlerin dışında zamanla charter seferler de düzenlenmeye başlanınca çok daha iyi rakamlara ulaşılacağına inanıyoruz. Hem turizmcilere hem de esnafa ciddi bir katkı sağlayacak."

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen de Pamukkale'nin uzun yıllardır Çinlilerin uğrak yerlerinden olduğunu kaydetti.

Vize muafiyetinin Çin'den gelecek misafir sayısını artıracağını söyleyen Şen, "Bundan en fazla yararlanacak olan bölgelerden bir tanesi Pamukkale'dir. Burada en önemli faktör, talep eden Çinli misafirlerin yeterince uçak bulabilmesidir. Uçak ve sefer sayısı arttığında yıllardır bizim hayal ettiğimiz 1 milyonun üzerinde Çinli misafiri biz ülkemizde göreceğiz. Çinli misafirlerin çok büyük bir bölümü Pamukkale Hierapolis bölgesini ziyaret edecektir. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

ÇİNLİ TURİSTLERİN GÖRÜŞLERİ!

Pamukkale'ye gelen Çinli turist Yan Liu de bölgenin tarihini ve doğal yapısını çok güzel bulduğunu dile getirdi.

Mei Zhang ise vize muafiyeti sayesinde Türkiye'ye daha kolay seyahat edilebileceğini belirterek, "Bu uygulamayla Çinliler Türkiye'ye daha rahat ulaşabilecek. Böylece Türkiye'nin kültürünü ve tarihi mirasını yakından görme fırsatı bulacağız." dedi.

Jing Wang da Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek için geldiğini ifade ederek, "Vize muafiyetinden sonra çok sayıda Çinli turistin Türkiye'ye geleceğine inanıyorum. Aynı zamanda Türk turistlerin de Çin'i ziyaret etmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Pamukkale'de 2025 yılında konaklayan yabancı turist sayıları şöyle:

  1. Güney Kore: 67 bin 588
  2. İtalya: 55 bin 840
  3. Çin Halk Cumhuriyeti: 34 bin 867
  4. İspanya: 34 bin 423
  5. Brezilya: 32 bin 423
  6. Almanya: 30 bin 136
  7. Japonya: 28 bin 699
  8. ABD: 28 bin 42
  9. Rusya: 26 bin 320
  10. Tayvan: 23 bin 508Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

