  Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

Kaya, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin'e ocak ayından itibaren çok düşük seviyelerde ihracat yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin virüsten marttan itibaren etkilenmeye başladığını anımsatan Kaya, madencilik sektörünün ise koronavirüs kriziyle bundan 3 ay önce tanıştığını vurguladı.

Çin pazarının Türk maden ihracatında yaklaşık yüzde 40'lık paya sahip olduğuna işaret eden Kaya, kapıların aniden kapanmasının ihracatı çok düşürdüğünü ifade etti.

Sektörün bu süreçte Ticaret Bakanlığının tedbirleri ve desteklemelerle nefes aldığını anlatan Kaya, "Çin'deki normalleşmeyle maden ihracatında da hareketlenme oldu. Şu anda bütün üyelerimiz 'çok iyi değil ama kötü de değil' diyor. Sıfırdan buraya gelmek de çok önemli. Şu anda çarklar tekrar dönmeye başladı. Bunu da rakamlarda görüyoruz. Daha da iyi olacak diye bekliyoruz." diye konuştu.

GELEN UÇAĞIN YÜZDE 80’İ MADEN İÇİN

Türk Hava Yolları'nın Guangzhou uçuşlarını başlattığını anımsatan Kaya, "Çin'deki ataşelerimiz, konsolosluklarımız inanılmaz bir çaba içindeler. Bizim Çin pazarına satışımız devam ediyordu ama fotoğraflar üzerinden. Doğal taş ve blok mermerde resimle ürün satmak çok zor." dedi.

Uçuşun başlamasıyla bütün üyelere mesaj attıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Konsolosluklarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde vize talebinde bulunanların çok büyük bir bölümünün maden alıcısı olduğunu öğrendik. Guangzhou'dan geleceklerin yüzde 80'ini bu alıcılar oluşturuyor. Bu çok güzel bir haber. Üyelerimiz çok heyecanlandı."