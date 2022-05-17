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Çip fiyatlarına zam yolda! Elektronik ürünler yüzde 20...

17.05.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çip krizi devam ederken üreticilerden yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Samsung'un maliyetlerini karşılamak için yarı iletken fiyatlarını artırıp zam yapacağı iddia edildi. Fiyatlardaki artış sonrası arabadan akıllı telefona, bilgisayardan beyaz eşya fiyatlarına kadar çok sayıda ürünlerin de zamlanması bekleniyor.

Çip fiyatlarına zam yolda! Elektronik ürünler yüzde 20...

Pandemi döneminde başlayan çip krizi hala devam ediyor. Sektörde halihazırda bir talep patlaması yaşanırken çip üreticileri 2022'ye zamlarla girdi ve 2023 için de zam planlanıyor.

Bloomberg'de yer alan iddialara göre dünyanın en büyük çip üreticilerinden Samsung çip fiyatlarına zam yapacak. Müşterileriyle ön görüşmelere başlayan Güney Koreli teknoloji devinin çip fiyatlarına yüzde 20 zam yapacağı iddia edildi.

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FİYATLAR ARTACAK!

Akıllı telefonlar, arabalar, beyaz eşya, bilgisayarlar gibi tüketim ürünlerinin halihazırda en pahalı parçaları arasında çipler de bulunuyor. Fiyatlardaki bu artış nedeniyle tüketim ürünlerinin de zamlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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