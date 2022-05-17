Çip fiyatlarına zam yolda! Elektronik ürünler yüzde 20...

Pandemi döneminde başlayan çip krizi hala devam ediyor. Sektörde halihazırda bir talep patlaması yaşanırken çip üreticileri 2022'ye zamlarla girdi ve 2023 için de zam planlanıyor.

Bloomberg'de yer alan iddialara göre dünyanın en büyük çip üreticilerinden Samsung çip fiyatlarına zam yapacak. Müşterileriyle ön görüşmelere başlayan Güney Koreli teknoloji devinin çip fiyatlarına yüzde 20 zam yapacağı iddia edildi.

FİYATLAR ARTACAK!

Akıllı telefonlar, arabalar, beyaz eşya, bilgisayarlar gibi tüketim ürünlerinin halihazırda en pahalı parçaları arasında çipler de bulunuyor. Fiyatlardaki bu artış nedeniyle tüketim ürünlerinin de zamlanması bekleniyor.

