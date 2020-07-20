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Citigroup: Altında rekor an meselesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Citigroup analistlerine göre, altın piyasasında yukarı yönlü faktörler, fiyatların 2011'de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasına neden olabilir.

Citigroup: Altında rekor an meselesi

Aralarında Ed Morse’un bulunduğu Citigroup analistleri, bankanın üçüncü çeyrek emtia raporunda, fiyatların gevşek para politikası, düşük reel faizler, altın destekli Borsa fonlarına (ETF) rekor girişler ve artan varlık tahsisinden faydalanmakta olduğunu kaydediyorlar.

Banka, altının önümüzdeki altı aylık dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini ve fiyatların önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde 2,000 dolar seviyesini aşma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu kaydetti.

Citigroup analistleri, “Nomial altın fiyatları bu yıl halihazırda diğer G-10 ülke paraları ve önemli gelişen ülke paraları bazında rekor seviyelere ulaştı” dedi ve dolar bazında yeni zirvelerin “sadece zaman sorunu” olduğunu kaydetti.

Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin yatırımcıları güvenli liman niteliğindeki varlıklara yöneltmesi ve ekonomileri desteklemeye yönelik gevşek para politikalarının ve diğer tedbirlerin de talebi desteklemesi sonucu yüzde 19 yükseldi.

Citigroup, altının dünyanın bazı kısımlarında koronavirüs vaka sayısındaki güçlü artışların uzun ve istikrarsız bir küresel ekonomik toparlanmayı işaret etmesinden dolayı rekor seviyeyi test edeceği ya da aşacağı tahmininde bulunan kuruluşlar arasında yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oh oh ne ala, düğünden kalma üç dört kilo altınım var bozdurduk mu süper
artık süper güçlerin eline fırsat geçti çünkü geri kalmış ülkelerin değerli madenlerini değerli paralarıyla savaşlarla yada değişik oyunlarıyla sahip oldular şimdi bu ülkelere koklatarak satıyorlar
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