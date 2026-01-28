FİNANS

Citigroup'tan gümüş için rekor tahmin! "3 aya 150 dolar olabilir"

Gümüş fiyatlarında yaşanan ani değişimler sonrasında Citi'den yeni tahmin geldi. Banka gümüşün 3 ay içinde ons başına 150 dolar seviyesine yaklaşacağını öngörüyor.

Cansu Akalp

Citigroup, spot gümüş fiyatının üç ay içinde 150 dolara ulaşarak rekor kırmasını bekliyor. Citi'nin bu tahmini gümüşün tarihi yükselişini sürdüreceğine işaret ediyor.

Citigroup analistleri, Çin'deki güçlü alım ivmesinin süreceğini öngörüyor ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. Analistler Salı günü yayımladıkları notta, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroitde girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

2008'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN BÜYÜK YÜKSELİŞ!

Gümüş, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu artış, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en büyük gün içi yükseliş oldu.

Citi analistleri, altın/gümüş rasyosunun 2011'deki 32'ye 1 oranına dönmesi durumunda, gümüşün 170 dolara kadar çıkabileceğini belirtti

