FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Coca-Cola'da yönetici değişikliği! Yeni CEO belli oldu

İçecek devi Coca-Cola'da zirve değişimi yaşandı. Coca-Cola, operasyonlardan sorumlu genel müdürü Henrique Braun'un 2026 yılının ilk çeyreğinde şirketin yeni CEO'su olacağını açıkladı.

Coca-Cola'da yönetici değişikliği! Yeni CEO belli oldu
Cansu Akalp

İçecek devi Coca-Cola, 57 yaşındaki operasyonlardan sorumlu genel müdür Henrique Braun'un yönetim kurulu kararıyla 31 Mart'tan itibaren şirketin yeni CEO'su olacağını açıkladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Coca-Cola'nın mevcut başkanı ve CEO'su James Quincey ise şirketin icra kurulu başkanı olacak.

Coca-Cola da yönetici değişikliği! Yeni CEO belli oldu 1

HENRİQUE BRAUN KİMDİR?

30 yıldır Coca-Cola'da çalışan Braun, bu yılın başında operasyonlardan sorumlu genel müdür olmuştu. Bu görevden önce de Brezilya, Latin Amerika, Çin ve Güney Kore'deki operasyonları yönetti. Ayrıca Coca-Cola'nın tedarik zinciri, iş geliştirme, pazarlama, inovasyon, genel yönetim ve şişeleme operasyonlarını denetleyen pozisyonlarda görev aldı.

Kaliforniya'da doğan ve Brezilya'da büyüyen Braun, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden tarım mühendisliği okudu, Michigan Eyalet Üniversitesi ve Georgia Eyalet Üniversitesi yüksek lisans yaptı.

QUINCEY YÖNETİMİNDE 9 YIL

Şirketin yeni icra kurulu başkanı olacak 60 yaşındaki Quincey ise "dönüştürücü bir lider" olarak ifade ediliyor. Quincey'nin CEO olarak görev yaptığı dokuz yıl boyunca Coca-Cola, BodyArmor ve Fairlife dahil olmak üzere 10'dan fazla markayı daha bünyesine kattı. Ayrıca 2021'de satışa sunulan Topo Chico Hard Seltzer ile Coca-Cola'yı alkollü içecek pazarına soktu.

Quincey, 2020'de meyve suları gibi hızla büyüyen ürünlere odaklamak için Coca-Cola'nın marka sayısını yarıya indiren ve binlerce çalışanı işten çıkaran yeniden yapılanmaya da öncülük etti.

Braun'un da şirketin güçlü yönlerini geliştirmesi ve küresel ölçekte büyüme fırsatları yaratması bekleniyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da aidat krizi! 62 bin lirayı aşan aidat varİstanbul’da aidat krizi! 62 bin lirayı aşan aidat var
Uludağ eteklerinde oluşturulan bal ormanı arıcıları bekliyorUludağ eteklerinde oluşturulan bal ormanı arıcıları bekliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Coca-Cola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.