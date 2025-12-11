Coca-Cola'da yönetici değişikliği! Yeni CEO belli oldu

İçecek devi Coca-Cola, 57 yaşındaki operasyonlardan sorumlu genel müdür Henrique Braun'un yönetim kurulu kararıyla 31 Mart'tan itibaren şirketin yeni CEO'su olacağını açıkladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Coca-Cola'nın mevcut başkanı ve CEO'su James Quincey ise şirketin icra kurulu başkanı olacak.

HENRİQUE BRAUN KİMDİR?

30 yıldır Coca-Cola'da çalışan Braun, bu yılın başında operasyonlardan sorumlu genel müdür olmuştu. Bu görevden önce de Brezilya, Latin Amerika, Çin ve Güney Kore'deki operasyonları yönetti. Ayrıca Coca-Cola'nın tedarik zinciri, iş geliştirme, pazarlama, inovasyon, genel yönetim ve şişeleme operasyonlarını denetleyen pozisyonlarda görev aldı.

Kaliforniya'da doğan ve Brezilya'da büyüyen Braun, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden tarım mühendisliği okudu, Michigan Eyalet Üniversitesi ve Georgia Eyalet Üniversitesi yüksek lisans yaptı.

QUINCEY YÖNETİMİNDE 9 YIL

Şirketin yeni icra kurulu başkanı olacak 60 yaşındaki Quincey ise "dönüştürücü bir lider" olarak ifade ediliyor. Quincey'nin CEO olarak görev yaptığı dokuz yıl boyunca Coca-Cola, BodyArmor ve Fairlife dahil olmak üzere 10'dan fazla markayı daha bünyesine kattı. Ayrıca 2021'de satışa sunulan Topo Chico Hard Seltzer ile Coca-Cola'yı alkollü içecek pazarına soktu.

Quincey, 2020'de meyve suları gibi hızla büyüyen ürünlere odaklamak için Coca-Cola'nın marka sayısını yarıya indiren ve binlerce çalışanı işten çıkaran yeniden yapılanmaya da öncülük etti.

Braun'un da şirketin güçlü yönlerini geliştirmesi ve küresel ölçekte büyüme fırsatları yaratması bekleniyor