Coca-Cola kahve devi Costa Coffee'nin satışını durdurdu!

Dünyaca ünlü içecek üreticisi Coca-Cola, Birleşik Krallık merkezli kahve zinciri Costa Coffee’yi elden çıkarma planını durdurduğunu açıkladı. Şirket, birkaç aydır süren satış görüşmelerini beklenen teklifleri alamadığı için sonlandırdı.

HEDEFLENEN DEĞERLEME KARŞILANMADI

Coca-Cola’nın dünya kahve pazarına stratejik giriş yaptığı en önemli adımlardan biri olarak görülen Costa Coffee’nin satışı, şirket içi planlarda beklenmedik bir sonuçla sekteye uğradı. Coca-Cola’nın global kahve zincirini elden çıkarmak için yürüttüğü satış sürecinde, özel sermaye fonlarından gelen tekliflerin şirketin hedeflediği yaklaşık 2 milyar sterlinlik değerlemeyi karşılamadığı belirtildi.

2018’de İngiltere merkezli Costa Coffee’yi yaklaşık 3,9 milyar sterlin karşılığında satın alan Coca-Cola, altı yıl sonra bu yatırımı geri çevirmek için pazarda yeniden alıcı arayışına girmişti. Ancak süreç boyunca adı geçen TDR Capital, Bain Capital, Apollo Global Management, KKR ve Centurium Capital gibi yatırımcıların teklifleri, beklentilerin altında kaldı ve görüşmeler Aralık 2025’te sonlandırıldı.

13,5 MİLYON OPERASYONEL ZARAR

Costa Coffee’nin son yıllarda özellikle Çin’deki operasyonlarında değer düşüklüğü yaşaması, kendi self-servis makine birimindeki zararlar ve güçlü rekabet nedeniyle faaliyet karının düşmesi, satış kararını tetikleyen faktörler arasında gösteriliyor. 2024 verilerine göre şirket, 13,5 milyon sterlin operasyonel zarar yazmıştı.

Coca-Cola yönetimi, satış sürecinin durdurulmasının ardından Costa Coffee’nin bilanço değerlemesini aşağı yönlü gözden geçirmek zorunda kalabilir. Şirket yetkilileri, görüştükleri yatırımcıların tekliflerinin mevcut hedefleri karşılamadığı için süreci askıya alma kararı aldıklarını belirtti.

Bu gelişme, Coca-Cola’nın sıcak kahve pazarındaki uzun vadeli stratejilerini yeniden değerlendireceğine işaret ediyor. Öte yandan şirket, Costa’yı ileride yeniden satmayı değerlendirebileceğini de açık bırakmış durumda.