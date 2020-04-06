FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çocuğu olana müjde! Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Çocuğu olana müjde! Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak tanımlanan kadınların doğum yapmasından sonra iş hayatına kazandırılması için devlet sosyal yardımları devreye sokar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen projelerle kadınların istihdamına yönelik adımlar atılmıştır. Bu adımların başında annelerin çalışma hayatına döndüklerinde huzurlu hissetmeleri için kreş ve bakıcı desteği gelir.

Çocuğu olana müjde! Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sigortalı olarak çalışan ve yeni doğum yapan annelere hem doğum öncesi hem de sonrasındaki süreçte birçok yardım sağlanır. Doğum sonrasındaki yardımlar içerisinde yer alan kreş ve bakıcı desteğinden yararlanmak için vatandaşların yasalar ile belirlenen şartlara uygun olması gerekir. İzmir, Bursa ve Antalya olarak seçilen pilot illerde yürütülen projenin başarı ile sonuçlanmasından sonra kapsamı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illere de yayılmıştır. Peki kreş ve bakıcı yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Kreş ve bakıcı desteğinin şartları nelerdir? İşte, kreş ve bakıcı yardımına dair merak edilen bütün detaylar...

KREŞ VE BAKICI YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Çalışan annelerin iş hayatına geri dönmesi durumunda hem kendilerinin hem de çocuklarının huzur içerisinde olması için kreş ve bakıcı yardımı desteği verilir. Çocuk sahibi olup eşi vefat eden, boşanan annelere aynı zamanda maddi durumu yetersiz olup maddi sıkıntı yaşayan babalara da kreş ve bakıcı desteği sağlanır. Desteğe dair başvurular değerlendirilirken ailenin sosyal ve ekonomik durumu, diğer aile bireylerin varlığı, hane içerisine giren aylık net kazanç ve kişi başına düşen gelir miktarı ile annenin çalışma durumu dikkate alınır.

Başvuru sırasında anne ya da babanın 0-5 yaş aralığında çocuk sahibi olması gerekir. Bu yaş grubundaki çocuk ile ebeveynlerin aynı ikamet adresinde yaşaması şarttır.
Kreş ve bakıcı yardımında başvuracak kişinin; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde yaşıyor olmalıdır.

Başvuru sahibi annenin 4A (SSK) sigortalılık koluna mensup olarak tam zamanlı bir işte çalışıyor olması ve SGK'ya sigortalı olarak tescillenmesi lazım.

Başvuru işleminden itibaren SGK'ya bildirilen son bir yıllık kazanç dikkate alınır. Bu kazanç aylık olarak brüt asgari ücretin iki katını aşmamalıdır.

0-5 yaş aralığındaki çocuklar projenin uygulandığı illerdeki kreş, anaokulu ya da gündüz bakımevlerine çalışma saatleri içerisinde düzenli olarak gönderilmelidir. MEB ya da ASPB'ye bağlı kreş, anaokulu ya da gündüz bakımevlerinden birine çocukların düzenli olarak gönderilip gönderilmediği denetimle kontrol edilir.

KREŞ VE BAKICI YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalışan annelere sağlanan sosyal desteklerden biri olan kreş ve bakıcı yardımı başvurusu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir. İletilen başvuruların değerlendirmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılır ve karar verilir.

İlgili kurumlar üzerinden bizzat yapılan başvurular sırasında kişilerin yanında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus sureti, başvuru formu, maaş bordrosu, ikamet belgesi, kira kontratı ve nüfus kayıt örneğinin olması gerekir.

KREŞ VE BAKICI YARDIMI NE KADAR SÜRE ALINABİLİR?

Kreş ve bakıcı yardımı desteğinden yararlanmak için herhangi bir çocuk sınırlandırılması yoktur. Kreş parası desteğinden tek bir çocuk için en fazla 24 ay boyunca yararlanılabilir. Çocuk 72 aylık olduğunda ve kreş süreci sona erip ilkokula başladığında 24 aylık süre dolmamış olsa bile destek ödemesi kesilir. Şartların üç kez ihlal edilmesiyle de kesinti yapılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk yardımı,

En Çok Okunan Haberler

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak

PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak

12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
asıl çalışmayan ev hanımı annelere verin yardımı, diğerleri adı üstünde çalışan yani maaşa sahip bir geliri olan insanlar.... nasıl bir sistemde yaşıyoruz parası olana para veriyoruz ama evde oturup çocuk bakana hiçbirşey yok TEBRİKLER!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Fitch Ratings: Küresel pandemi etkisinin ardından Türkiye büyümesini sürdürecek

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı

Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı

Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.