Çocuğu olana müjde! Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sigortalı olarak çalışan ve yeni doğum yapan annelere hem doğum öncesi hem de sonrasındaki süreçte birçok yardım sağlanır. Doğum sonrasındaki yardımlar içerisinde yer alan kreş ve bakıcı desteğinden yararlanmak için vatandaşların yasalar ile belirlenen şartlara uygun olması gerekir. İzmir, Bursa ve Antalya olarak seçilen pilot illerde yürütülen projenin başarı ile sonuçlanmasından sonra kapsamı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illere de yayılmıştır. Peki kreş ve bakıcı yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Kreş ve bakıcı desteğinin şartları nelerdir? İşte, kreş ve bakıcı yardımına dair merak edilen bütün detaylar... KREŞ VE BAKICI YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR? Çalışan annelerin iş hayatına geri dönmesi durumunda hem kendilerinin hem de çocuklarının huzur içerisinde olması için kreş ve bakıcı yardımı desteği verilir. Çocuk sahibi olup eşi vefat eden, boşanan annelere aynı zamanda maddi durumu yetersiz olup maddi sıkıntı yaşayan babalara da kreş ve bakıcı desteği sağlanır. Desteğe dair başvurular değerlendirilirken ailenin sosyal ve ekonomik durumu, diğer aile bireylerin varlığı, hane içerisine giren aylık net kazanç ve kişi başına düşen gelir miktarı ile annenin çalışma durumu dikkate alınır.

Başvuru sırasında anne ya da babanın 0-5 yaş aralığında çocuk sahibi olması gerekir. Bu yaş grubundaki çocuk ile ebeveynlerin aynı ikamet adresinde yaşaması şarttır.

Kreş ve bakıcı yardımında başvuracak kişinin; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde yaşıyor olmalıdır. Başvuru sahibi annenin 4A (SSK) sigortalılık koluna mensup olarak tam zamanlı bir işte çalışıyor olması ve SGK'ya sigortalı olarak tescillenmesi lazım. Başvuru işleminden itibaren SGK'ya bildirilen son bir yıllık kazanç dikkate alınır. Bu kazanç aylık olarak brüt asgari ücretin iki katını aşmamalıdır. 0-5 yaş aralığındaki çocuklar projenin uygulandığı illerdeki kreş, anaokulu ya da gündüz bakımevlerine çalışma saatleri içerisinde düzenli olarak gönderilmelidir. MEB ya da ASPB'ye bağlı kreş, anaokulu ya da gündüz bakımevlerinden birine çocukların düzenli olarak gönderilip gönderilmediği denetimle kontrol edilir. KREŞ VE BAKICI YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Çalışan annelere sağlanan sosyal desteklerden biri olan kreş ve bakıcı yardımı başvurusu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir. İletilen başvuruların değerlendirmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılır ve karar verilir.