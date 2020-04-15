Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Devletten 1300 TL'ye varan destek...

Tek seferlik olarak yapılan çocuk yardımı kapsamında her çocuk için annelere ödeme yapılıyor. Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve ilgili fon üzerinden ödenen çocuk parası ile bebeklerin temel ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması amaçlanıyor.
Geri ödemesiz olarak, doğum yapan her anneye verilen çocuk parası için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar belirlenmiştir. Peki, çocuk parası nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır? İşte çocuk parası desteğine dair öğrenilmek istenen bütün ayrıntılar...
Çocuk parası desteğinden yararlanmak için uyulması gerekli olan koşullar ilgili bakanlık ve kurumun ortaklaşa çalışması sonucu düzenlenmiştir.
Anne veya babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
Doğumun mutlaka 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra ve sağ olarak gerçekleştirilmesi şarttır.
Çocuk parası desteğinin miktarının belirlenmesinde ise 15 Mayıs 2015 tarihinden önce gerçekleşen doğumlar dikkate alınmaz.
Çocuk parası desteğinden yararlanmak için canlı olarak gerçekleşen doğumun sonrasında bebeğin Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kayıt ettirilmesi istenir. Kayıt işleminin ardından annelerin resmi başvurularını iletmesi şarttır.
Annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda çocuk parası için babaların başvuruları dikkate alınır.
Çocuk parası hiçbir vergi ve kesintiye uğramaz ve kişilerin borcunun bulunması durumunda haczedilmesi söz konusu olmaz.
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra evlat edinilen çocuklar için daha öncesinde çocuk parası yardımı alınmamış ise başvurulması halinde destek alınabilir. 15 Mayıs tarihinden önce evlat edinilen çocuğun haricinde bu tarihten sonra doğan ilk çocuk, ikinci çocuk olarak kabul edilir. Çocuk parası ödemesi ikinci çocuk bazında değerlendirilir.
Çocuk parası desteği için verilecek olan miktar çocuk sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar adına ödeme alınmamış olsa da; bu tarihten sonra alınacak olan çocuk parası desteğinin miktarının belirlenmesinde annenin sahip olduğu çocuk sayısı belirleyici olur.
Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü çocuk ve sonrasındaki doğumlar için 600 TL çocuk parası desteği ödemesi yapılır.
Annenin çoğul doğum yapması durumunda; ikiz bebeklerden ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL çocuk parası desteği sağlanır.
Çoklu doğum kapsamında değerlendirilen üçüz bebeklere sahip olan annelere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL çocuk parası yardımı verilir.
Kayıt işleminin ardından kişilerin başvurularını kendilerine en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden iletmesi gerekir. Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşlarının başvuruları büyükelçilik ve konsolosluklar tarafından gerçekleştirilir. Çocuk parası desteği, yapılan başvurunun kabul edilmesinden sonra takip eden ay içerisinde PTT şubelerinden anneler tarafından alınır.
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