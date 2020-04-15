Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Devletten 1300 TL'ye varan destek...

Tek seferlik olarak yapılan çocuk yardımı kapsamında her çocuk için annelere ödeme yapılıyor. Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve ilgili fon üzerinden ödenen çocuk parası ile bebeklerin temel ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması amaçlanıyor.

Geri ödemesiz olarak, doğum yapan her anneye verilen çocuk parası için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar belirlenmiştir. Peki, çocuk parası nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır? İşte çocuk parası desteğine dair öğrenilmek istenen bütün ayrıntılar...

ÇOCUK PARASI DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk parası desteğinden yararlanmak için uyulması gerekli olan koşullar ilgili bakanlık ve kurumun ortaklaşa çalışması sonucu düzenlenmiştir.

Anne veya babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.

Doğumun mutlaka 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra ve sağ olarak gerçekleştirilmesi şarttır.

Çocuk parası desteğinin miktarının belirlenmesinde ise 15 Mayıs 2015 tarihinden önce gerçekleşen doğumlar dikkate alınmaz.

Çocuk parası desteğinden yararlanmak için canlı olarak gerçekleşen doğumun sonrasında bebeğin Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kayıt ettirilmesi istenir. Kayıt işleminin ardından annelerin resmi başvurularını iletmesi şarttır.

Annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda çocuk parası için babaların başvuruları dikkate alınır.

Çocuk parası hiçbir vergi ve kesintiye uğramaz ve kişilerin borcunun bulunması durumunda haczedilmesi söz konusu olmaz.

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra evlat edinilen çocuklar için daha öncesinde çocuk parası yardımı alınmamış ise başvurulması halinde destek alınabilir. 15 Mayıs tarihinden önce evlat edinilen çocuğun haricinde bu tarihten sonra doğan ilk çocuk, ikinci çocuk olarak kabul edilir. Çocuk parası ödemesi ikinci çocuk bazında değerlendirilir.