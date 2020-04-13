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Çocuk sahiplerine müjde! Devlet 2 destek birden açıkladı! 1200 TL...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Çalışan anne ve babalara nefes olacak bakıcı ve kreş yardımı adı altında devlet ailelere ayda 1200 TL ödeme yapıyor. Aile fertlerinin iş hayatına döndüklerinde 0-2 yaş aralığındaki çocuklarına bakacak birinin olmaması ile birlikte, çocuklarını kreş gönderecek maddi durumlarının da olmaması halinde destek sağlanır.

Çocuk sahiplerine müjde! Devlet 2 destek birden açıkladı! 1200 TL...

Maddi durumu kötü olan binlerce aileye çocukları için bakıcı ve kreş yardımı sağlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan proje kapsamında hem çalışan annenin hem de çocukların ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi pilot illerde başlatılan projenin başarılı olmasıyla birlikte uygulamanın ülke geneline yayılması için çalışmalar başlatılmıştır.

Sigortalı olarak SGK bünyesinde çalışan annelerin destekten yararlanması için e-Devlet üzerinden online; Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bizzat başvuruların iletilmesi gerekir. Başvurunun onaylanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan kreş ve gündüz bakımevleri devreye sokulur. Aynı zamanda kişilerin bakıcılara ödeme yapabilmesi için nakdi yardım da sağlanır. Peki kreş ve bakıcı yardımı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, sosyal destekler içinde yer alan kreş ve bakıcı yardımına dair merak edilen detaylar...

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ NEDİR? ÜCRETSİZ KREŞ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kreş ve gündüz bakımevleri, çalışan çocuklu ailelerin yararlanmaları için sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Kreşler 0-24 aylık; gündüz bakımevleri 25-66 aylık çocuklara hizmet vermektedir.

İlgili bakanlık tarafından oluşturulan kurumlardan, yüzde üç oranında ücretsiz bakım yardımı yapılmaktadır. Ücretsiz bakım desteğinden; şehit ve gazi çocukları, cezaevlerinde hükümlü anneleri ile birlikte yaşayan çocuklar, devlet koruması altında bulunan çocuklar ve ekonomik gücü yetersiz olan ailelerin çocukları yararlanabilir.

Ücretsiz kreş yardımı için illerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurulması gerekir. Başvuru iletilen müdürlük, ücretsiz kontenjanları sosyal çalışma görevlilerinin düzenlediği inceleme raporuna göre değerlendirir. İl Müdürlüğü raporunda uygun görülen çocuklar kreş ve gündüz bakımevlerine yerleştirilir.

KREŞ YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İlgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden başvurularını ileten ebeveynlerin kesin kaydını yaptırdıktan sonra aylık olarak sağlanan destekten yararlanması için şartlar belirlenmiştir:

  • Anne ve babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
  • Anne ve babanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı, SSK (4A) sigortalı olarak bir işte çalışması şarttır.
  • Bu destekten yararlanmak isteyen annelerin, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya şehirlerinden birinde ikamet etmeleri gerekir.
  • Annelerin çalıştığı süreye paralel olarak çocukların kreş, anaokulu veya gündüz bakımevlerine düzenli bir şekilde devam etmeleri gerekir. Çocukların devam durumunun tespit edilmesi için önceden haber vermeksizin denetim yapılmaktadır. Sistemde kayıtlı olan kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine denetimler amacıyla ziyaretler gerçekleştirilir.
  • Çocukların hasta olması durumunda yaptıkları devamsızlık için ailelerin proje ofislerini arayarak haber vermesi şarttır
  • Çalışan annelerin destekten yararlanması için sigortalı olarak tescil edilmesi ve aktif olarak primlerinin yatırılması gerekir. Annelerin 30 gün ve üzerinde raporlu olması durumunda ise; proje ofislerine durum iletilmelidir.

BAKICI YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

  • Bakıcı ve ailenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile 18 yaşından büyük olması gerekir. Aynı zamanda iki tarafın da aynı illerde yaşaması şarttır.
  • Bakılacak çocuk 0-2 yaşında olmalıdır.
  • Çocuk bakıcısı en az ilkokul mezunu olmalı ve ailenin 3. derecede akrabası olmamalıdır.
  • Annenin sigortalı bir işte çalışması da aranılan şartlardandır.
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