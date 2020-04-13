Çocuk sahiplerine müjde! Devlet 2 destek birden açıkladı! 1200 TL...

Maddi durumu kötü olan binlerce aileye çocukları için bakıcı ve kreş yardımı sağlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan proje kapsamında hem çalışan annenin hem de çocukların ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi pilot illerde başlatılan projenin başarılı olmasıyla birlikte uygulamanın ülke geneline yayılması için çalışmalar başlatılmıştır.

Sigortalı olarak SGK bünyesinde çalışan annelerin destekten yararlanması için e-Devlet üzerinden online; Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bizzat başvuruların iletilmesi gerekir. Başvurunun onaylanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan kreş ve gündüz bakımevleri devreye sokulur. Aynı zamanda kişilerin bakıcılara ödeme yapabilmesi için nakdi yardım da sağlanır. Peki kreş ve bakıcı yardımı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, sosyal destekler içinde yer alan kreş ve bakıcı yardımına dair merak edilen detaylar...

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ NEDİR? ÜCRETSİZ KREŞ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kreş ve gündüz bakımevleri, çalışan çocuklu ailelerin yararlanmaları için sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Kreşler 0-24 aylık; gündüz bakımevleri 25-66 aylık çocuklara hizmet vermektedir.