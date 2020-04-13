Çocuk sahiplerine müjde! Devlet 2 destek birden açıkladı! 1200 TL...

Maddi durumu kötü olan binlerce aileye çocukları için bakıcı ve kreş yardımı sağlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan proje kapsamında hem çalışan annenin hem de çocukların ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi pilot illerde başlatılan projenin başarılı olmasıyla birlikte uygulamanın ülke geneline yayılması için çalışmalar başlatılmıştır.
Sigortalı olarak SGK bünyesinde çalışan annelerin destekten yararlanması için e-Devlet üzerinden online; Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bizzat başvuruların iletilmesi gerekir. Başvurunun onaylanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan kreş ve gündüz bakımevleri devreye sokulur. Aynı zamanda kişilerin bakıcılara ödeme yapabilmesi için nakdi yardım da sağlanır. Peki kreş ve bakıcı yardımı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, sosyal destekler içinde yer alan kreş ve bakıcı yardımına dair merak edilen detaylar...
Kreş ve gündüz bakımevleri, çalışan çocuklu ailelerin yararlanmaları için sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Kreşler 0-24 aylık; gündüz bakımevleri 25-66 aylık çocuklara hizmet vermektedir.
İlgili bakanlık tarafından oluşturulan kurumlardan, yüzde üç oranında ücretsiz bakım yardımı yapılmaktadır. Ücretsiz bakım desteğinden; şehit ve gazi çocukları, cezaevlerinde hükümlü anneleri ile birlikte yaşayan çocuklar, devlet koruması altında bulunan çocuklar ve ekonomik gücü yetersiz olan ailelerin çocukları yararlanabilir.
Ücretsiz kreş yardımı için illerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurulması gerekir. Başvuru iletilen müdürlük, ücretsiz kontenjanları sosyal çalışma görevlilerinin düzenlediği inceleme raporuna göre değerlendirir. İl Müdürlüğü raporunda uygun görülen çocuklar kreş ve gündüz bakımevlerine yerleştirilir.
İlgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden başvurularını ileten ebeveynlerin kesin kaydını yaptırdıktan sonra aylık olarak sağlanan destekten yararlanması için şartlar belirlenmiştir:
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