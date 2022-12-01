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Çocuklu ailelere 600 TL'ye kadar para yardımı! PTT'den hemen çekebilirsiniz!

01.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olmak üzere para yardımı veriliyor. Bu yardımdan faydalanmak için öncelikli olarak başvuru yapmanız gerekiyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Çocuklu ailelere 600 TL'ye kadar para yardımı! PTT'den hemen çekebilirsiniz!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacı ile birçok ödeme yapılıyor. Bu destek ödemelerinden biri de doğum yardımı olarak biliniyor. Doğum yardımı kapsamında çocuklu ailelere 300, 400 ve 600 TL tutarlarında nakit para veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor.

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DEVLETTEN 600 TL'YE VARAN NAKİT YARDIM

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar Doğum Yardımı kapsamına girmiyor. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Doğum yardımı parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekiyor. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması gerekli.

Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

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DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

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