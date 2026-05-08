Çoğu kişi bilmiyor! Reddi miras yapsanız da maaş alabilirsiniz

Bir kişi vefat ettiğinde borçları ve mal varlıkları mirasçılarına geçer. Bazı durumlarda ölen kişiden kalan borçlar mal varlığından fazla olabiliyor. Borçları mal varlığından çok olan kişilerin mirasçıları, borçtan kurtulmak için mirası reddetme hakkına sahip bulunuyor.

KRİTİK SÜRE 3 AY

Mirası reddetmek için üç ay içinde, mirasın bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Yasal mirasçılar açısından üç aylık süre miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten başlar.

Vasiyetname ile mirasçı atanmış kişiler için ise üç aylık süre, bu durumun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Yargıtayın içtihatlarına göre, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş kabul edilir. Bu durum zımni ret sayılır ve mirasçıların reddi miras için dava açmalarına gerek kalmaz.

DUL VE YETİM AYLIĞINI ENGELLEMEZ

Mirası reddeden kişinin, ölen kişiden kaynaklı sosyal güvenlik hakları ortadan kalkmaz. Borçları mal varlığından çok olduğu için reddi miras yapan dul eş ile hak sahibi çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatabilirler. Mirası reddetmek, ölüm aylığı hakkına engel teşkil etmez.

Bu noktada şu soru akla gelebilir: Alacaklı, ölen kişinin borcunu tahsil etmek için eş ve çocuklarına bağlanan ölüm aylığına haciz koydurabilir mi? Hayır, koyduramaz. Reddi miras yapmış kişilerin dul ve yetim aylıklarına, ölen kişinin borcundan dolayı hiçbir şekilde haciz konulamaz.

REDDİ MİRAS YAPANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ VE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Reddi miras yapan kişilerin emekli ikramiyesi alma hakkı duruma göre değişiyor. Emekli Sandığı Kanununun 89’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre, emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan ölen iştirakçiler için hesaplanan emekli ikramiyesinin tamamı, ölüm aylığına hak kazanan dul ve yetimlere, hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNE HACİZ KOYAMAZLAR"

Emekli Sandığı Kanununa göre, bu bir miras değil sosyal güvenlik hakkıdır. Mirası reddetmiş olsa bile ölen kişiden dolayı dul ve yetim aylığı alma hakkı bulunanlar emekli ikramiyesini alırlar. Alacaklılar, bu emekli ikramiyesine haciz koyamazlar.

Ancak, aynı maddenin 10’uncu fıkrasına göre, miras bırakan memur emeklilik dilekçesi vermiş ancak ikramiye ödenmeden önce vefat etmişse, hesaplanan ikramiye artık sosyal güvenlik hakkı olmaktan çıkıp miras kabul edilir.

Miras üzerinde ise alacaklı kişilerin hakkı bulunuyor. Bu durumda ikramiye terekeye dahil edilerek alacaklılar arasında bölüştürülür. Reddi miras yapmış kişiler terekeye dahil edilen emekli ikramiyesini alamazlar.

İş Kanununa tabi çalışanların ölümü halinde ise kıdem tazminatı sosyal güvenlik hakkı değil miras kabul edildiği için terekeye dahil ediliyor. Borçları mal varlığından çok olan kişiden kalan tereke üzerinde alacaklılar söz sahibi olduğundan, reddi miras yapmış kişiler, terekeye dahil edilen kıdem tazminatı üzerinde hak iddia edemezler.

