'Çok katı bir tutum' Hesap değişti 'Son veriyle...' Memur ve emeklisi maaş zammı için rakam! Ankara'dan seyyanen zam kulisi

Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı için beklentiler neler? 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklisi ne kadar maaş zammı alacak? Seyyanen zam ya da refah payı olacak mı? Milyonlar, 3 aylık enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte bu sorulara yanıt arıyor. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, "Mevcut memur emeklilerinin maaşları hâlâ Emekli Sandığı Kanunu'na göre hesaplanıyor. Yani SGK'nın yeni kurallarından (2008 sonrası) farklı. Yeni sisteme girenler 25 yıllık hizmet şartı nedeniyle 2033'e kadar emekli olamayacak kadar genç, o yüzden bu analizde sadece eski usul memur emeklilerine odaklanıyoruz" hatırlatması yaptı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Karakaş, "en son temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yüzde 15,57 zam yapıldığını anımsattı. Bilindiği üzere TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonuyla beraber 2026 Ocak ayında yapılacak maaş zamları için geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. 3 aylık enflasyon verisinin de belli olmasıyla beraber memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre değişecek.

Karakaş, 3 aylık enflasyon verisi çerçevesinde 2026 Ocak ayı için yeni maaş zamlarını değerlendirdi. TÜFE'deki değişimin 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleştiğini vurguladı. Eylül enflasyonu ortalama olarak yüzde 2,5 civarında beklendiğini de hatırlatan Karakaş "Hâl böyle iken TÜİK’in eylül ayı için açıkladığı yüzde 3,23’lük rakam sürpriz oldu" dedi.

Devamında Karakaş "Peki bu rakamlara rağmen yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30’un altında olması mümkün mü? Malum olduğu üzere hükûmet, bu yıl sonu için enflasyon hedefini OVP’de yüzde 28,5'e yükseltmişti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'de ise TÜFE yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86 olarak ortaya çıktı. Burada ekonomi yönetimin yıl sonunda enflasyon beklentisinin yüzde 30’un altında olması üzerinde kurgulandığı söyleyebiliriz. Önceki analizimizde belirttiğimiz üzere yüzde 29.999 olsa bile yeter ki yüzde 30 ve üzeri olmasın. Hakikaten bu rakam uzun süreden beri devam eden dezenflasyon sürecinde önemli bir psikolojik eşik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Karakaş "Hükûmetin yıl sonuna 3 ay kala enflasyonla mücadele kapsamında çok daha titiz davranacağı önemli kamu zamlarını erteleyeceği konuşulmaktadır" dedi.

3 AYLIK VE 6 AYLIK ZAM HESABI

Eylül ayı enflasyonuyla birlikte kümülatif enflasyon farkının SSK+Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,5 olarak gerçekleştiğini söyleyen Karakaş, memur ve emeklisinin maaş güncellemelerinde ise 2025 yılında geçerli olan toplu sözleşme gereği (%6+%5=%11) oranındaki rakamları ihtiva ettiğini vurguladı. Buna göre Temmuz-Aralık 2025 enflasyon farkının yüzde 5'i aşması halinde bu farkın memur maaşının güncellemesinde ilave edileceğini söyledi. Eylül enflasyonu öncesinde toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’lik oran aşılmadığı için memur ve emeklisinin enflasyon farkı oluşmadığını hatırlatan Karakaş, fakat Eylül enflasyonu ile beraber yüzde 2,64 oranında bir farkın ortaya çıktığını vurguladı. Bu rakama yüzde 11’lik toplu sözleşmedeki rakam da ilave edildiğinde tüm memur ve memur emeklilerinin yüzde 13,64 oranında maaş güncellemesi +1000 TL’lik taban aylık artışının garantilenmiş olduğunu aktardı. Karakaş "Yıl sonu beklentimi 2 aylık veriye göre %16-%18 arasında olacağını söylemiştim" derken "Son enflasyon verisiyle en az yüzde 16,5 en fazla yüzde 18,5 arasında bir rakam olacağını beklemekteyim. Tabii ki bu rakama bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM YA DA REFAH PAYI VAR MI?

Karakaş, seyyanen zam ve refah payı konusunda da izlenimlerini aktardı. Karakaş "En çok merak edilen seyyanen zam ve refah payı konusunda Ankara’dan edindiğimiz izlenimlerimden seyyanen zam konusunda çok katı bir tutum olduğunu söyleyebilirim. 2026/Ocak ayında seyyanen zam bekleyenler yine inkisar-ı hayale uğrayacak. Refah payı hususunda ise şimdilik bir şey söylemek için henüz erken" dedi.