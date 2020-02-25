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Corona Virüsü Tahtakale Esnafını da Etkiledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2020 23:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da en önemli ticaret noktalarından biri olan Tahtakale’de, Çin mallarının satıldığı iş yerlerinde ürün sıkıntısı yaşanıyor. Dükkan sahipleri hem müşteri sayısının azalmasından hem de ürün tedarik edememekten ötürü sıkıntı yaşıyor

Corona Virüsü Tahtakale Esnafını da Etkiledi

İstanbul'da en önemli ticaret noktalarından biri olan Tahtakale’de, Çin mallarının satıldığı iş yerlerinde ürün sıkıntısı yaşanıyor. Dükkan sahipleri hem müşteri sayısının azalmasından hem de ürün tedarik edememekten ötürü sıkıntı yaşıyor.

Takı toptancısı bir işletmenin yöneticisi olan Coşkun Karakurt, Corona virüsü sebebiyle ürün tedarikinde yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle anlattı: “Biz sipariş veriyoruz ama Çin’deki fabrikalar belli bir süre çalışmayacaklarını söylediler. Mayıs ayının ortalarına kadar mal alamayacağız gibi görünüyor. Belki bu süre daha da uzayabilir. Bu durum piyasayı çok olumsuz etkileyecek. Çünkü piyasaya yüzde 80 oranında ithal ürünler geliyor. Tabi bu durum fiyatlara da yansıyacak. Yerli üretimde kullandığımız malzemelerin çoğu yine ithal. Bu durumun düzeleceğine inanıyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorun çözülür.”

“Çin malı ürünlerin yerini Türk malı ürünler almaya başladı”

Sirkeci’de 15 yıldır işletmecilik yapan Serdar Demirel, Corona virüsü ortaya çıkmadan önce ürünlerinin çoğunu Çin’den ithal ettiğini belirtti. Demirel, ürün tedarik sorununun başlamasıyla birlikte iç piyasanın devreye girdiğini ve Türk malı ürünlerinin Çin malı ürünlerin yerini aldığını ifade etti.

Demirel, “Türk esnafını olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü Çin’den çekilemeyen malların benzerleri iç piyasada yapılmaya başladı. Corona virüsü çıktığından beri mal alamayan tedarikçilerin müşterilerine mal sunabilmesi için bu ürünleri bir şekilde bir yerden tedarik etmeleri gerekiyor. Böylelikle Türk malı ürünler piyasaya girmeye başladı. Tekstil sektörüne de bir canlanma geldi. Tekstilci arkadaşlarımla konuşuyorum. Çin’den tekstil ürünü çekilemediği için dünya tekstil ihracatı bize döndü” dedi.

“Stokçular krizi fırsata çeviriyor”

30 yıldır Tahtakale’de esnaflık yapan Rıdvan Bayuk ise piyasada kumaş bulamamaktan şikayet etti. Çin’den kumaş tedarik edilememesinden ötürü stokçuların bu durumu fırsata çevirdiklerini iddia eden Bayuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Piyasayı çok kötü şekilde etkiledi. Şu anda iç piyasada kumaş bulamıyoruz. Mal gelmeyince ister istemez sıkıntıya düşeceğiz. Ya sektör değiştireceğiz ya da başka şeylere yöneleceğiz. Malların yüzde 90’ı stokçuların elinde. Çünkü piyasa adamların elinde. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Bunu da denetleyen birisi yok.”

“Müşteriler dükkanlara gelmeye çekiniyor”

Toptan giyim işiyle uğraşan İsa Yağız Atalay, Corona virüsü sebebiyle çoğunluğu Arap olan müşterilerin işyerlerine gelmeye çekindiğini belirterek, “Corona virüsü Türkiye ekonomisini ve turizmini çok olumsuz etkiliyor. Çünkü bizim Arap ülkelerinden müşterilerimiz var. Daha doğrusu buradaki esnafın yüzde 90’ından Araplar alışveriş yapıyor. Araplar şimdi buralara gelmeye çekiniyor” şeklinde konuştu.

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