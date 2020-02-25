Corona Virüsü Tahtakale Esnafını da Etkiledi

İstanbul'da en önemli ticaret noktalarından biri olan Tahtakale’de, Çin mallarının satıldığı iş yerlerinde ürün sıkıntısı yaşanıyor. Dükkan sahipleri hem müşteri sayısının azalmasından hem de ürün tedarik edememekten ötürü sıkıntı yaşıyor.

Takı toptancısı bir işletmenin yöneticisi olan Coşkun Karakurt, Corona virüsü sebebiyle ürün tedarikinde yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle anlattı: “Biz sipariş veriyoruz ama Çin’deki fabrikalar belli bir süre çalışmayacaklarını söylediler. Mayıs ayının ortalarına kadar mal alamayacağız gibi görünüyor. Belki bu süre daha da uzayabilir. Bu durum piyasayı çok olumsuz etkileyecek. Çünkü piyasaya yüzde 80 oranında ithal ürünler geliyor. Tabi bu durum fiyatlara da yansıyacak. Yerli üretimde kullandığımız malzemelerin çoğu yine ithal. Bu durumun düzeleceğine inanıyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorun çözülür.”

“Çin malı ürünlerin yerini Türk malı ürünler almaya başladı”

Sirkeci’de 15 yıldır işletmecilik yapan Serdar Demirel, Corona virüsü ortaya çıkmadan önce ürünlerinin çoğunu Çin’den ithal ettiğini belirtti. Demirel, ürün tedarik sorununun başlamasıyla birlikte iç piyasanın devreye girdiğini ve Türk malı ürünlerinin Çin malı ürünlerin yerini aldığını ifade etti.