Cuma günü bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma bankalar açık mı?

Para çekme, yatırma, transfer işlemlerinin yapıldığı bankalar, 29 Nisan 17 Mayıs arası bankalarla ilgili durum belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede bankaların kapalı olacak vurgulanmıştı…

CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

29 Nisan-17 Mayıs tarihinde uygulanan tam kapanma döneminde bankaların akıbeti belli oldu.

Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile paylaşıldı.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatlerinde sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.



