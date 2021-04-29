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Cuma günü bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma bankalar açık mı?

29.04.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan itibaren tam kapanma dönemine giriyor. 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde bankalar da belli saatlerde açık olacak.

Cuma günü bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma bankalar açık mı?

Para çekme, yatırma, transfer işlemlerinin yapıldığı bankalar, 29 Nisan 17 Mayıs arası bankalarla ilgili durum belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede bankaların kapalı olacak vurgulanmıştı…

CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

29 Nisan-17 Mayıs tarihinde uygulanan tam kapanma döneminde bankaların akıbeti belli oldu.

Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile paylaşıldı.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatlerinde sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

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Anahtar Kelimeler:
tam kapanma
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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