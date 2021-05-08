Cumartesi ve pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma uygulamasında yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Buna göre, süpermarketler ve zincir marketlerin cumartesi ve pazar günler açık olup olmayacağı da merak ediliyor. Ayrıca hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olacağı da genelge de belirtildi.
Marketler haftanın her günü açık, ancak her zamankinden bir farklılıkla. Tek şubeli marketler hem cumartesi günü hem de Pazar günü hizmet sunarken, zincir marketler pazar günleri açık olmayacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile marketlerin hafta sonu saat kaça kadar açık olacağı da belirtildi. Genelgeye göre, marketler hafta sonları saat 10.00’da açılacak akşam saat 17.00’de kapanacak. Bu saatler içinde marketler online sipariş hizmeti vermeye devam edecek.
Tam kapanma uygulaması süresince cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).
Cumartesi ve Pazar günleri yine saat 10.00 ile 17.00 arasında manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap, tatlıcılar ve online sipariş firmaları adrese/evlere servis şeklinde de satış yapabilecekler.
Marketler hafta içi ise sokağa çıkma kısıtlaması ile uyumlu çalışılabilmesi için sabah saat 07.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Ancak zincir marketler saat 10.00’da açılacak.
Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde lokanta, restoran, pastane, kafeterya, gibi yeme-içme yerleri yalnızca paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.
Online yemek sipariş firmaları ve yeme-içme yerleri ile Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına dayalı olarak paket servis hizmeti sunabilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum