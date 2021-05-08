Cumartesi ve pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma uygulamasında yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Buna göre, süpermarketler ve zincir marketlerin cumartesi ve pazar günler açık olup olmayacağı da merak ediliyor. Ayrıca hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olacağı da genelge de belirtildi.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Marketler haftanın her günü açık, ancak her zamankinden bir farklılıkla. Tek şubeli marketler hem cumartesi günü hem de Pazar günü hizmet sunarken, zincir marketler pazar günleri açık olmayacak.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile marketlerin hafta sonu saat kaça kadar açık olacağı da belirtildi. Genelgeye göre, marketler hafta sonları saat 10.00’da açılacak akşam saat 17.00’de kapanacak. Bu saatler içinde marketler online sipariş hizmeti vermeye devam edecek.

Tam kapanma uygulaması süresince cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).