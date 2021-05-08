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Cumartesi ve pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

08.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan’da başlayan tam kapanma uygulamasıyla birlikte hafta sonu marketlerin çalışma saatlerinde kimi zaman kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Bununla birlikte yayınlanan genelge ile cumartesi ve pazar günleri hangi marketlerin açık olacağı da belli oldu.

Cumartesi ve pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma uygulamasında yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Buna göre, süpermarketler ve zincir marketlerin cumartesi ve pazar günler açık olup olmayacağı da merak ediliyor. Ayrıca hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olacağı da genelge de belirtildi.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Marketler haftanın her günü açık, ancak her zamankinden bir farklılıkla. Tek şubeli marketler hem cumartesi günü hem de Pazar günü hizmet sunarken, zincir marketler pazar günleri açık olmayacak.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile marketlerin hafta sonu saat kaça kadar açık olacağı da belirtildi. Genelgeye göre, marketler hafta sonları saat 10.00’da açılacak akşam saat 17.00’de kapanacak. Bu saatler içinde marketler online sipariş hizmeti vermeye devam edecek.

Tam kapanma uygulaması süresince cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

Cumartesi ve Pazar günleri yine saat 10.00 ile 17.00 arasında manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap, tatlıcılar ve online sipariş firmaları adrese/evlere servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Cumartesi ve pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açıkk

MARKETLER HAFTA İÇİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler hafta içi ise sokağa çıkma kısıtlaması ile uyumlu çalışılabilmesi için sabah saat 07.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Ancak zincir marketler saat 10.00’da açılacak.

YEMEK SİPARİŞİ SAAT KAÇA KADAR VERİLEBİLİYOR?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde lokanta, restoran, pastane, kafeterya, gibi yeme-içme yerleri yalnızca paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

Online yemek sipariş firmaları ve yeme-içme yerleri ile Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına dayalı olarak paket servis hizmeti sunabilecek.


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