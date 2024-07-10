Cumhur İttifakı'nda 'maaş zammı' çatlağı: Emeklilerimiz 2-3 bin lirayla nefes alamaz!

AK Parti'den peş peşe gelen açıklamalarla temmuzda asgari ücrete ara zam beklentileri boşa çıktı. Öte yandan emeklilerin gözü ise Ankara'da bugün ya da yarın yapılması beklenen toplantıya çevrildi. Maaşlara zam çağrıları art arda yükselirken Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den de gündem yaratacak çağrı geldi.

"EMEKLİLERİMİZ 2-3 BİN LİRAYLA NEFES ALAMAZ"

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Partisinden bir grup heyetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsatan Destici şöyle konuştu:

“Partimizin görüşlerini dile getirip, yazılı olarak da sayın Bakanımız ve heyetine sundular. Öncelikle adil bir vergi düzenlemesine ihtiyaç vardır. Yapılması gereken açık ve nettir. Asgari ücret en azından bu temmuz ayı itibariyle enflasyon farkı kadar artırılmalı, temmuz ayından itibaren asgari ücret net 21 bin 205 TL olmalıdır. Açıklanan enflasyon bu şekildedir. En düşük emekli maaşı da aynı seviyede olmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 21 bin TL’nin üzerinde olmalıdır. Emeklimize sadece enflasyon oranı kadar zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak. Bu zamlar kök maaşa yapılırsa bazı emeklilerimiz 10 bin TL’de kalacak. Bir kere yapıldı bu temmuz 2023’te; orada 7 bin 500 TL alan orada kaldı. Dolayısıyla bir daha yapmayın. Bu düzenleme meclise gelecek. Bir daha bu artışı kök maaşa yapmayın. Eline geçen net maaş ne ise, onun üzerine yapın ne yapacaksanız. Bunun için behemehâl en düşük emekli maaşının 21 bin TL’nin üzerine çıkarılması lazım. Bu olmazsa adalet sağlanmış olmaz, emeklilerimiz de nefes alamaz. 2-3 bin lirayla nefes alınamaz.”

"MEDYA MENSUPLARININ KENDİSİNİ ZORLAMASI SONUCU SÖYLENMİŞ BİR SÖZ"

Destici, CHP lideri Özgür Özel’in ‘ya geçim olacak ya da seçim olacak’ açıklamalarına ilişkin, “Türkiye’nin şu anda birliğe, beraberliğe, istikrara ve huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla biz seçimlerin sanki zamanında yapılacakmış gibi ülkemizin istikrarla yoluna devam etmesinden yanayız. Elbette ki demokrasilerde, Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerde irade milletindir. Milletimiz karar verir neyin olup olmayacağına. Ama bundan daha 1 ay önce erken seçim cümlesini ağzına almayan ya da almaktan imtina eden Özgür Özel’in bugün ‘seçim seçim’ demesi kendi parti teşkilatlarından da çok birtakım medya mensuplarının kendisini zorlaması sonucu söylenmiş bir sözdür. Bunu biliyoruz. Daha önce ‘seçime biz değil, millet karar verir’ diyordu. Bence o cümlesinde durması demokrasi açısından da çok kıymetlidir" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





