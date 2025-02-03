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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' hayata geçiyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2025 19:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' hakkında bilgi verdi. Projede deprem bölgesindeki vatandaşlara öncelik verileceğini belirten Erdoğan, "Hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 2 yıla kadar ödemesiz 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi verilecek. 1 yıl hayvan ve bakım besleme giderini biz karşılayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalar yaptı.

"1 YIL BAKIM BESLEME GİDERİNİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Tarıda üretimin artması, kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık yapan aile işletmelerine verilecek destekleri de açıkladı.

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Erdoğan, "Tarımda üretimin artması kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Aile işletmelerini güçlendirmeyi, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyoruz. Faaliyetlerde olan aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak kadınlar bu projeden yararlanacak. Büyük baş hayvanları uygun fiyatla verilecek. Üreticilerimiz 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Bu projede deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza öncelik vereceğiz." ifadelerini kulllandı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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