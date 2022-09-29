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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! İşte milyonları ilgilendiren ekonomik düzenlemeler için beklenen tarih: "İnsanların cüzdanına dokunacak"

29.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM 3 aylık aranın ardından 1 Ekim'de açılıyor. Yeni yasama yılıyla birlikte TBMM Başkanlığına birçok yasa teklifi sunulacak. Bu teklifler arasında milyonları ilgilendiren, KYK borçlarının faizlerinin silinmesi, 2 bin TL altındaki icra aşamasındaki borçlarının silinmesi, elektrik ve doğal gaz desteği, çalışanlara nakdi verilecek yemek yardımının vergiden muaf tutulması gibi birçok ekonomik düzenlemeyi barındıran torba yasa teklifi de yer alıyor. Vatandaşların merakla beklediği tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! İşte milyonları ilgilendiren ekonomik düzenlemeler için beklenen tarih: "İnsanların cüzdanına dokunacak"

Milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik düzenlemelerin TBMM'den geçmesini iple çekiyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi haftaya TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasa teklifinin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. İşte icra safhasında 2 bin TL altındaki borçların silinmesi, çalışanlara nakdi verilecek yemek yardımının vergiden muaf tutulması, elektrik ve doğal gaz desteği gibi düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinden ayrıntılar...

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"KAMUOYUNU ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düzenlemelerin bu torba teklifinin içinde yer alacağını belirterek, "Kamuoyunu çok yakından ilgilendiren, insanların cüzdanına dokunan, işverenlere ve çalışanlara bir manada önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz yeni düzenlemeler var" dedi.

İCRA SAFHASINDAKİ BORÇLARIN SİLİNMESİ

Elitaş, yaklaşık 25 ile 30 madde arasında olmasını planladıkları ekonomik torba teklifte, Kredi Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin düzenlemenin olacağını belirterek şöyle konuştu:

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"Öte yandan 2 bin liraya kadar olan icra safhasındaki alacakların ve dosyaların kapatılmasıyla ilgili durum söz konusuydu. Bu 2 bin TL'ye kadar olan dosyalar; elektrik şirketlerini, doğal gaz dağıtım şirketlerini ve telekomünikasyon şirketlerini doğrudan doğruya ilgilendiren konu. 2 bin TL'ye kadar ana para ve ferilerinin, toplamı 2 bin TL'nin altında olan kısımlarının silinmesi ve sildikleri takdirde şirketlerin bunu 'şüpheli alacak karşılığı' ayırmak yerine doğrudan doğruya gider yazarak, çeşitli merasimlerin ortadan kalkması gibi durum söz konusu.

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ÇALIŞANLARA NAKDİ YEMEK YARDIMINDAN VERGİ MUAFİYETİ

"Yine bugüne kadar işverenlerin çalışanlarına yemek yardımlarını ayni olarak verdiklerinde, yani yemek olarak verdiklerinde herhangi bir SSK primi veya vergiye tabii değilken nakdi olarak yemek yardımı verdiklerinde hem gelirin bir ilavesi olarak sayıldığından hem vergiye tabiydi hem de ücret olduğundan dolayı sigorta primine tabiydi. Şimdi onu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. O rakamı nakdi olarak verdiği takdirde vergiden istisna haline gelecek."

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

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Elitaş, doğal gaz ve elektrik desteği ile ilgili düzenlemenin de torba teklifte yer alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Türkiye'nin her yerine doğal gaz ulaştırdık. Kömür yardımı yaptığımız ailelerin doğal gaz tükettikleri için bu yardımdan mahrum kalmalarını da ortadan kaldırabilmek için kış aylarında elektrik ve doğal gaz harcamalarının 1000 TL'ye kadar olan kısmını işveren karşıladığı takdirde vergiden istisna olacak. Aynen yemek yardımında olduğu gibi. Torba teklifin içinde ayrıca; Bankacılık Düzenleme Denetle Kurumu ve Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler var. Maliye Bakanlığı'nın bize getirdiği düzenlemeler var. Bu torba teklifin 25-30 madde arasında olmasını bekliyoruz."

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KUR KORUMALI MEVDUAT DA TEKLİFTE

Teklifte kur korumalı mevduat sisteminde, süre uzatımına ilişkin bir düzenlemenin de yer alacağını belirten Elitaş, yine teklifte yer almasını düşündükleri bazı düzenlemeler üzerinde bu hafta boyunca çalışacaklarını da söyledi. Elitaş ayrıca, çeşitli bakanlıklardan 100’e yakın değişiklik maddesi geldiğini, bunları da ekonomik paketin dışında ayrı bir tematik torba teklifi olarak hazırlayacaklarını belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
torba yasa
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