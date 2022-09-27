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Milyonları ilgilendiren düzenlemede sona gelindi! Binlerce kişinin borcu silinecek: KYK ve icra borçları...

27.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti tarafından hazırlanan ekonomi içerikli torba yasa teklifinde geri sayım başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kanun düzenlemesinde, dar gelirli vatandaşların bazı borçları silinecek. Öte yandan düzenleme, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları kapsayacak. İşte Torba Kanun teklifinin ayrıntıları...

Milyonları ilgilendiren düzenlemede sona gelindi! Binlerce kişinin borcu silinecek: KYK ve icra borçları...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Torba Kanun teklifinde son aşamaya gelindi. AK Parti tarafından hazırlanan pandeminin olumsuz etkisini azaltmak ve dar gelirlileri rahatlatacak önlemleri içeren Torba Kanun teklifinin kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. İcra takibi ve haciz işlemi başlatılmış, 2 bin liranın altındaki 6 milyon dosya tasfiye edilecek. Düzenleme, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları kapsayacak.

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KYK KREDİ BORÇLARINA DÜZENLEME

TRT'de yer alan habere göre, Torba teklifteki diğer bir başlık KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkının silinmesi olacak. Buna göre, sadece alınan kredi tutarı geri ödenecek. Düzenlemeden 3 milyon genç yararlanacak.

ÇALIŞAN VE İŞVERENE DESTEK

İşverenlere verilecek yeni yeni destekler de torba teklifte yer alacak. Çalışana verilen elektrik ve doğal gaz desteğinin bin liraya kadar olan kısmı vergiden ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli sayılacak.

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ARAÇ SATIŞLARINDA ALDATMACALARA VERİLEN CEZA ARTIRILACAK

Teklif içinde ikinci el araç satışlarında usulsüzlüğe karşı verilen cezanın artırılması da olacak. Düzenlemede araç satışında 6 ay 6 bin kilometre sınır şartını aldatmacalarla delmeye çalışanlara 300 bin lira ceza verilmesi yer alacak.

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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icra borç meclis
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