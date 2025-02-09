Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" için 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğini açıklamıştı! Bir hamle de İstanbul'un o belediyesinden: 30 bin TL aile desteği...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Saral, İstanbul'da İmamoğlu’nu eleştirirken Arnavutköy’ü örnek göstermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu bugün de bir paylaşım yaparak Aile Yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 150 bin TL faizsiz kredi paketinden ilham alınarak ilçedeki aile çalışmalarını duyurdu.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI CANDAROĞLU: "30 BİN TL AİLE DESTEĞİ VERECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 Türkiye Aile Yılı kapsamında sunduğu 150.000 TL faizsiz kredi müjdesinin ardından, Arnavutköy Belediyesi olarak biz de yeni evlenecek çiftlerimize önemli bir destek sunuyoruz.

Üniversite öğrencilerimize burs ve ulaşım desteği sağladıktan sonra, şimdi de 30.000 TL nakit Aile Desteği, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık desteği sunarak gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yeni yuvalar kuran gençlerimize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz!

Huzur ve sevgiyle büyüyen aileler, Arnavutköy’ün geleceğini şekillendiriyor."

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan‘ın 2025 Türkiye Aile Yılı kapsamında sunduğu 150.000 TL faizsiz kredi müjdesinin ardından, Arnavutköy Belediyesi olarak biz de yeni evlenecek çiftlerimize önemli bir destek sunuyoruz.



Üniversite öğrencilerimize burs ve ulaşım desteği sağladıktan… pic.twitter.com/bkn0Oskz6J — Mustafa Candaroğlu (@mcandaroglutr) February 9, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır