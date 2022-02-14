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Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi KDV Mesajı: Ters adımlara yönelik şiddetli cezai müeyyide olacak!

14.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti ile bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidiyor. Ziyarette iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi KDV Mesajı: Ters adımlara yönelik şiddetli cezai müeyyide olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki liderin anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katılması, iki ülke ilişkilerindeki olumlu ivmeyi daha da artıracak 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Ziyaret öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

  • BAE ile ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık.
  • BAE'yi ziyaretimizin amacı potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir, bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum.
  • BAE'deki önemli yatırımcılarla bir araya geleceğim.
  • Körfez bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini kendimizden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abu Dabi'ye yapılan saldırıları güçlü şekilde kınadık.
  • Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda, ikili görüşmelerimizin haricinde bölgesel konuları da ele alacağız.

  • Abu Dabi en çok ticari ilişkimiz olan bölgelerden birisi. İki ülke ekonomisi çok daha önemli bir potansiyeli temsil ediyor. Gerek gerçekleştireceğimiz görüşmeler, gerek imzalayacağımız imzalarla bunları gerçekleştireceğimize inanıyorum.

  • Eşim Emine Erdoğan henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Süreci hafif bir şekilde devam ettiriyor.

KDV İNDİRİMİ

Erdoğan, KDV indirimi uygulamasının bugün başlayacak olmasını duyurmasının ardından marketlerin fiyatları arttırdığı haberlerine ilişkin de net bir uyarıda bulundu.

"Bu konuyla ilgili gerek Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar" diyen Erdoğan, "Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır. Buraların kontrolü ve denetimi sürdürülecek" dedi.

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HANGİ ALANLARDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK?

Bu kapsamdaki anlaşmalar arasında, Yatırım Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri de bulunuyor.
Ayrıca iki ülke arasında, Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Sağlık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması da planlanıyor.

YENİ BİR SAYFA

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı EnverGargaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı.

PRENS, KASIM 2021'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, 24 Kasım 2021'de yıllar sonra Türkiye'ye geldi ve bir dizi anlaşmalar imzalandı. Ziyaret sonrası iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Türkiye yatırımlarına ilişkin konuşan Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN YIL TÜRKİYE'NİN BAE'YE İHRACATI 2'YE KATLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin BAE'ye ihracatı yüzde 91 artışla yaklaşık 5,2 milyar dolara çıkarken bu ülkeden ithalatı yüzde 58 azalarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılda ikili ticaret hacminin en yüksek gerçekleştiği yıl 14,7 milyar dolarla 2017 oldu.

Geçen yıl hem ihracatta hem ithalatta öne çıkan fasıl "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" oldu. Söz konusu fasılda BAE'ye 3,1 milyar dolarlık ürün satılırken, 1,7 milyar dolarlık ürün alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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