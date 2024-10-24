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Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS 2024 Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildiler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.10.2024 11:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan'da, devlet liderleri ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Liderler çekimin ardından toplantıya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS 2024 Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildiler

BRICS Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere dün Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne gitti.

TÜRKİYE, AİLE FOTOĞRAFINDA

Erdoğan bu sabah diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı. Türkiye'nin de yer aldığı bir aile fotoğrafı çekilirken, liderler çekimin ardından genişletilmiş BRICS Oturumu'na katıldı. erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

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ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katılımcı ülkelerin liderlerini resmi törenle karşıladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail’in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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