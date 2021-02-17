Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında çiftçiye çifte müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



