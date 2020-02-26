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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2020 14:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

Erdoğan'dan yapılan açıklamada,

Erdoğan, 'Emekli ikramiyelerinin kesileceği' iddiasına ilişkin soruya, "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." yanıtını verdi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDAN DÜN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

"Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili SGK'den herhangi bir çalışma istenmediği gibi SGK'nin böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekli,

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