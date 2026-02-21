6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı: "Türkiye'de hiçbir zaman bitmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"HÜKÜMETİMİZ ÇİFTÇİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Ülke kalkınmasına desteğiniz çok. Bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. Hükümetimiz çiftçilerimizi yalnız bırakmadı. 2026 yılında tarıma 939 milyar lira kaynak ayırdık.

"TÜRKİYE'DE TARIM BİTMEDİ, HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK"

Birileri umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi hiçbir zaman bitmeyecek.Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız. 2026 kırsal kalkınma bütçemizi kadın ve gençlerimize ayırıyoruz. 2026 yılında küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız.