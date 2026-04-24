Şehit ve gazi aileleri 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi oldu! Bakan Kurum canlı yayında paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber canlı yayınına katılarak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan Gündem Özel programında Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"406 BİN KONUTUN HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEDİK"

"500 bin sosyal konut tarihin en büyük sosyal konut projesi. Milletimiz, muhalefetin eleştirdiği TOKİ'ye güvenini yaptığı 5 milyon 200 bin başvuruyla gösterdi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kurallarımızı çekmeye başladık ve bugüne kadar 406 bin konutun kurasını çektik ve hak sahiplerini belirledik. Yarın 100 bin konut kurasını çekeceğiz. 1 milyon 100 bin kişi kura sonucunu merakla bekliyor.

İLK TESLİMAT 2027'DE

İlk konutlarımızı 2027 yılının mart ayında teslim edeceğiz. Teslimlere deprem bölgesinden başlayacağız. Oradaki hassasiyetimiz devam ediyor. Yani hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik ama bir taraftan da orada evi olmayan, gerçekten bugün zor şartlarda yaşayan vatandaşımızı önceliklendirdik. Ve deprem bölgesinden başlayacağız. Ardından da diğer illerde devam edeceğiz. Ve söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza etmiş olacağız.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN HEPSİ HAK SAHİBİ OLDU"

Buradan bir müjde verelim. Şehit-gazi ailelerimiz hemen hemen her ilde onlara ayırdığımız kontenjanlar vardı ve birçok şehit-gazi ailemiz, başvuran şehit-gazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldular. Onlar sadece konut (kaçıncı kat, hangi daire) kurası çekecekler. İstanbul'da da buradan müjdeyi verelim; şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu."