FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Şehit ve gazi aileleri 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi oldu! Bakan Kurum canlı yayında paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, başvuruda bulunan şehit ve gazi ailelerinin kontenjana takılmadan hak sahibi olduklarını açıkladı.

Recep Demircan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber canlı yayınına katılarak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan Gündem Özel programında Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

Şehit ve gazi aileleri 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi oldu! Bakan Kurum canlı yayında paylaştı 1

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"406 BİN KONUTUN HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEDİK"

"500 bin sosyal konut tarihin en büyük sosyal konut projesi. Milletimiz, muhalefetin eleştirdiği TOKİ'ye güvenini yaptığı 5 milyon 200 bin başvuruyla gösterdi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kurallarımızı çekmeye başladık ve bugüne kadar 406 bin konutun kurasını çektik ve hak sahiplerini belirledik. Yarın 100 bin konut kurasını çekeceğiz. 1 milyon 100 bin kişi kura sonucunu merakla bekliyor.

İLK TESLİMAT 2027'DE

İlk konutlarımızı 2027 yılının mart ayında teslim edeceğiz. Teslimlere deprem bölgesinden başlayacağız. Oradaki hassasiyetimiz devam ediyor. Yani hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik ama bir taraftan da orada evi olmayan, gerçekten bugün zor şartlarda yaşayan vatandaşımızı önceliklendirdik. Ve deprem bölgesinden başlayacağız. Ardından da diğer illerde devam edeceğiz. Ve söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza etmiş olacağız.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN HEPSİ HAK SAHİBİ OLDU"

Buradan bir müjde verelim. Şehit-gazi ailelerimiz hemen hemen her ilde onlara ayırdığımız kontenjanlar vardı ve birçok şehit-gazi ailemiz, başvuran şehit-gazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldular. Onlar sadece konut (kaçıncı kat, hangi daire) kurası çekecekler. İstanbul'da da buradan müjdeyi verelim; şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu."

24 Nisan 2026
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.