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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...

27.03.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Tokat’ta çiftçilerle bir araya gelen Erdoğan ramazanda ucuz eti vatandaşlarla buluşturmak için talimat vererek, “En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazanımızda istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...

Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı ve 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL'den 83 TL'ye, kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL'ye yükseldi. Ardından Et ve Süt Kurumu'nun yeni fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı da ESK fiyatlarının piyasadaki et fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtti.

Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kırmızı et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada Tuğba Ezmeci isimli bir kadının, hayvancılık alanında çalıştığını ve bu işi bırakmak istemediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin et hayvancılığında hayvan arayışında olduğuna değindi. Erdoğan, "Hayvanlarınızı hemen alır. Şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz. Hâlbuki burada var" dedi.

“İHTİYACIMIZ VAR, NEDEN URUGUAY’DAN ALALIM”

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Salondakilere et hayvancılığında kaç kişinin besicilik yaptığını soran Erdoğan, "Et noktasında iyi bir noktada ise biz hemen Tokat'tan Vahit Bey bu işin içine girelim. Şu anda çünkü kırmızı ette, et hayvancılığında ihtiyacımız var. Niçin Uruguay'dan alalım. Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Biz süt değil et hayvancılığında alalım ki çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım. O da damızlık noktasında da yetiştirmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Erdoğan'ın sorusu üzerine Ezmeci, kendisinde 22 hayvan bulunduğunu bildirdi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kirişçi'ye kampanyayı Tokat'ta yaygınlaştırması ve hemen adım atılması talimatı verdi. Kirişci'nin "Efendim, karkas fiyatları..." şeklindeki ifadeleri üzerine Erdoğan, "Sen karkası markası bırak. Önce benim kendi vatandaşımdan, çiftçimden aldığım hayvan benim için en karlı hayvandır." dedi.

"UCUZ ET SÜRATLE PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Erdoğan'ın "Vermem diyen var mı?" sorusuna salonda bulunanlar hayvanlarını verebileceklerini söyledi, bazı çiftiler de "Hibe ederiz" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hibeye gerek olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Uygun fiyatla, Vahit Bey bu konularda güvenilir bir dava arkadaşımdır. Hiçbir zaman vatandaşımızı dara düşürmez. En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."


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