Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Varlık Barışı'dan yararlanma çağrısı yaparken, 2021'e kadar sürecek uygulama kapsamında çok önemli bir miktarı kayıt altına almayı planladıklarını söyledi.

Erdoğan, TBMM'de AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarıma 17 Kasım'da çıkan yasada yer alan Varlık Barışı'ndan yararlanma çağrısında bulunuyorum... Türkiye 2008 yılından bu yana yüzlerce milyar liralık kayıtlı kaynağa kavuştu, inşallah Haziran 2021'e kadar sürecek bu uygulama ile çok daha büyük rakamları kayıt altına alacağız" dedi.

