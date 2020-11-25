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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 13:52 | Son Güncelleme

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez Türkiye'de hayata geçirilirken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Varlık Barışı'dan yararlanma çağrısı yaparken, 2021'e kadar sürecek uygulama kapsamında çok önemli bir miktarı kayıt altına almayı planladıklarını söyledi.

Erdoğan, TBMM'de AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarıma 17 Kasım'da çıkan yasada yer alan Varlık Barışı'ndan yararlanma çağrısında bulunuyorum... Türkiye 2008 yılından bu yana yüzlerce milyar liralık kayıtlı kaynağa kavuştu, inşallah Haziran 2021'e kadar sürecek bu uygulama ile çok daha büyük rakamları kayıt altına alacağız" dedi.

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