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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama: Bu adımları atacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 14:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerin aşırı fiyat artışını durdurmak için Tarım Kredi Marketlerin sayısını çoğaltma talimatı verdiğini belirterek, "Siz piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın bu adımları atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama: Bu adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında zincir marketleri çok sert sözlerle uyardı. Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdiğini belirten Erdoğan, "Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle;

  • Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim.

  • Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor.

  • 500, 1000 ve gerekirse daha çok bu sayıyı artıracağız. Efendim neymiş devlet bu işlerde bulunmazmış.

  • Siz piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın bu adımları atacağız.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
DEVLET TAM DA BU İŞLERE BULAŞIR EFENDİM, MİLLETİ SAĞIYORSUNUZ, MAHVETTİNİZ, FIRSAT SANDIĞINIZ PANDEMİ DÖNEMİNİ 3-5 KURUŞ DAHA FAZLA KAZANAYIM DİYE MİLLETE ZEHİR ETTİNİZ.....AKP Lİ DEĞİLİM AMA SAYIN CUMHURBAŞKANININ ALDIĞI BU KARARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM......ALLAH RAZI OLSUN.....GARİBANI HIŞIR ETTİNİZ..KAN EMİCİLER....
ya bırak allah aşkına sen her kaleme vergi artışı yap sonra çık markete laf et
Sayın Cumhurbaşkanım benim bulunduğum yerde iki adet tarım kredi marketi var .İnanın bana diğer marketlerden daha pahalı. iyi niyetinizden şüphem yok ama fiyatları bu şekilde düşüremezsiniz.
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