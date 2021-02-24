Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama: Bu adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında zincir marketleri çok sert sözlerle uyardı. Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdiğini belirten Erdoğan, "Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle;
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim.
Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor.
500, 1000 ve gerekirse daha çok bu sayıyı artıracağız. Efendim neymiş devlet bu işlerde bulunmazmış.
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