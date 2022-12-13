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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler

13.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ilişkin "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var." demişti. Açıklama sonrasında Şırnak’ta Gabar Dağı'da 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan rezervin değerini de açıkladı. İşte ilk görüntüler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez 'en büyük keşiflerden birisi' demişti! 'Petrol fışkırdığı' iddia edildi! Günlük 5 bin varil... Bakan Dönmez 'en büyük keşiflerden birisi' demişti! 'Petrol fışkırdığı' iddia edildi! Günlük 5 bin varil...

ERDOĞAN DUYURDU: 150 MİLYON NET PETROL REZERV

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi.

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Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı sahayı TRT Haber tarafından görüntüledi.

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"AÇIKLADIĞIMIZDA GÖRECEKSİNİZ! EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN BİRİSİ..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ilişkin "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var." demişti.

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