Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Deprem konutlarında ödeme planı netleşti: 'Aylık 8.750 TL, 2 yıl ödemesiz'

Deprem bölgesinde inşa edilen afet konutlarının ödeme şartları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan konutlarda arsa ve altyapı dahil toplam bedelin yüzde 65’i devlet tarafından karşılanacak.

Hak sahipleri, konutlarına 2 yıl sonra başlayacak faizsiz ve 18 yıla yayılan sabit taksitlerle sahip olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında duyurduğu afet konutlarının ödeme planı ile ilgili tüm detaylar belli oldu.

İşte Erdoğan'ın açıklaması..

"23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. İzmir'de konutların taksidi bin 600 lira. Her bir kardeşimiz sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. 11 ilimizdeki vatandaşlarımızda evlerine faizsiz sabit fiyatlarla kavuşacak. Milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık.

"İKİ YIL ÖDEME ALMAYACAĞIZ"

Öncelikle şunu söyleyeyim, yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece altyapı dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası iki yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan iki yıl sonra ödemeye başlayacak. On sekiz yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız. Üç artı bir konutlarımız için ayda 8.750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek, on sekiz yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Dediğim gibi ödemeler anahtarlar teslim alındıktan iki yıl sonra başlayacak. Vatandaşımıza bir alternatif daha sunuyoruz. Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak. Yine köy evlerimizde altyapı maliyetlerini karşılayacak, ayrıca maliyet üzerinden yüzde elli indirim yapacağız. Orada da ödemeler on sekiz yıl boyunca 8.100 lira sabit taksitle olacak. Yine peşin almak isteyen vatandaşımız köy konutlarımızı da 448 bin liradan peşin olarak alabilecek. Evet, açıkladığımız ödeme rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla, güvenle, güle güle otursunlar diyorum.. "

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu.

Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.

TÜM AFET KONUTLARI YİNE FAİZSİZ, 2 YIL ÖDEMESİZ, 18 YIL TAKSİTLE ÖDENECEK

AFET KONUTLARININ AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 750 TL OLACAK

Afet konutların ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

-Bir afet konutunun taksitli fiyatı: 1 milyon 890 bin TL

-Aylık sabit taksit: 8 bin 750 TL (3+1 konut )

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM KOLAYLIĞI

Bir afet konutunun peşin satış tutarı: 484 bin TL

-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.

PEŞİN ÖDEME İÇİN DEVLET BANKALARINDAN KREDİ İMKANI SUNULACAK



-Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

KÖY EVLERİNİN AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 100 TL OLACAK

Köy evlerinin de ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

-Bir köy evinin taksitli fiyat: 1 milyon 750 bin TL

-Aylık sabit taksit: 8 bin 100 TL

KÖY EVLERİNDE DE PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM VE KREDİ KOLAYLIĞI

Bir köy evinin peşin satış tutarı: 448 bin TL

-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’e biri tutarına denk gelen kolaylık sağlanacak.

-Satın alırken kredi kullanmak isteyene kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

DAHA ÖNCEKİ TÜM AFETLERDE DE VATANDAŞLARA AYNI İMKANLARLA FAİZSİZ ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULDU

Bugüne kadar meydana gelen deprem, yangın, sel gibi tüm afetlerde vatandaşlara bütçesini zorlamayacak, faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 18 yıla varan vade imkanı sunuldu.

İzmir’de deprem sonrası afet konutlarının aylık taksidi 1.600 TL, Elazığ’da 1060 TL taksitler belirlendi. Giresun’da ise sel felaketi sonrası inşa edilen konutların taksidi 1.400 lira olarak uygulandı.