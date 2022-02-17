Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! "Döviz, enflasyon ve faiz prangasını parçalayıp atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugünkü atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine ulaşmış olacak.

Son 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı.

65 bin liraya kadar hibe desteği verildi

Geçtiğimiz yıl itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda eğitim alan engelli sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel öğrenim sınıflarında eğitim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına çıktı.

2030 engelsiz vizyon belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

Yeni bir tarihi hamlenin hazırlığı içindeyiz. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik derler ya, biz de uğraştık, çabaladık, çalıştık, kuyruğuna geldik. Terör örgütlerin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izni ile kurtaracağız. Faiz prangasını, döviz kuru prangasını, enflasyon prangasını parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden düştü. Döviz kuru dengelendi. Artık sırada enflasyonu tek haneye düşürmek var.

Faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü, aynı şekilde döviz kuru istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var.

Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini görmeye başlayacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeterki biz kendimize, birliğimize sahip çıkalım.

