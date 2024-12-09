Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! SGK geri ödeme kapsamına alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası toplantıda görüşülen konular ve alınan yeni kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan sağlık alanında atılacak adımları da vatandaşlara duyurdu ve "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçiriyoruz" dedi.

Erdoğan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastaları için de alınan kararı açıkladı. Erdoğan, "Artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.