Vergi avantajı genişliyor! "İndirim oranını Yüzde 100'e çıkarıyoruz"

Yeni vergi düzenlemelerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında hayata geçirilecek yeni vergi düzenlemelerine yer verdi. Buna göre vatandaşların yurt dışında bulunan para, altın, menkul kıymetler gibi varlıkları belirli süreliğine düşük vergi oranıyla Türkiye'ye getirilebilecek. Ayrıca Genel Kurumlar Vergisi oranında da düzenlemeye gidilecek.

"GERİLİMİN SONA ERECEĞİNDEN EMİN OLUNAMIYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • İsrail, savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışıyor. Ne bölgemiz ne de dünya gerilimin sona ereceğinden emin olamıyor. Yine de ihtiyatlı bir iyimserlikle süreci takip ediyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Netice alana kadar dost ve kardeş ülkelerimizle ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİNİ DUYURDU

  • Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz.
  • Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajını genişletiyoruz.
  • Genel Kurumlar Vergisi oranımızı imalatçı ihracatçılarımızda yüzde 9'a indiriyoruz. Diğer ihracatçı kurumlarımızda ise yüzde 14'e çekiyoruz.

  • Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde düşük vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni düzenleme yolda: "Yurt dışındaki varlıklar düşük vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek"Yeni düzenleme yolda: "Yurt dışındaki varlıklar düşük vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek"
BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor! BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

