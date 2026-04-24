Vergi avantajı genişliyor! "İndirim oranını Yüzde 100'e çıkarıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında hayata geçirilecek yeni vergi düzenlemelerine yer verdi. Buna göre vatandaşların yurt dışında bulunan para, altın, menkul kıymetler gibi varlıkları belirli süreliğine düşük vergi oranıyla Türkiye'ye getirilebilecek. Ayrıca Genel Kurumlar Vergisi oranında da düzenlemeye gidilecek.

"GERİLİMİN SONA ERECEĞİNDEN EMİN OLUNAMIYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İsrail, savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışıyor. Ne bölgemiz ne de dünya gerilimin sona ereceğinden emin olamıyor. Yine de ihtiyatlı bir iyimserlikle süreci takip ediyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Netice alana kadar dost ve kardeş ülkelerimizle ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİNİ DUYURDU

Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz.

Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajını genişletiyoruz.

Genel Kurumlar Vergisi oranımızı imalatçı ihracatçılarımızda yüzde 9'a indiriyoruz. Diğer ihracatçı kurumlarımızda ise yüzde 14'e çekiyoruz.