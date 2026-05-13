Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bayram izni genelgesi yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, 2026 yılı Kurban Bayramı tatili süreci netleşti. Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar bayram öncesinde idari izinli sayılacak.

İdari İzin Tarihleri ve Detaylar

Yayımlanan karara göre idari izin planlaması şu şekildedir:

25 Mayıs Pazartesi: Kamu çalışanları tam gün idari izinli sayılacak.

26 Mayıs Salı: Kamu çalışanları saat 13.00'e kadar (yarım gün) idari izinli olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'te resmi olarak başlayacak. Bayram süreci 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

HİZMETLERDE AKSAMA OLMAYACAK

İdari izin süresince kamu hizmetlerinin aksamaması adına gerekli önlemler alınacak.

Kurum yöneticileri, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmakla yükümlü olacak. Karar; Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler ve Yükseköğretim Kurulu gibi tüm kamu tüzel kişiliklerine iletildi.