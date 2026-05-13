Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bayram izni genelgesi yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kurban Bayramı idari izin genelgesini yayımladı. Genelge ile 25 Mayıs tam, 26 Mayıs yarım gün idari izin ilan edildi.

Cansu Çamcı
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, 2026 yılı Kurban Bayramı tatili süreci netleşti. Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar bayram öncesinde idari izinli sayılacak.

İdari İzin Tarihleri ve Detaylar

Yayımlanan karara göre idari izin planlaması şu şekildedir:

25 Mayıs Pazartesi: Kamu çalışanları tam gün idari izinli sayılacak.

26 Mayıs Salı: Kamu çalışanları saat 13.00'e kadar (yarım gün) idari izinli olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'te resmi olarak başlayacak. Bayram süreci 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

HİZMETLERDE AKSAMA OLMAYACAK

İdari izin süresince kamu hizmetlerinin aksamaması adına gerekli önlemler alınacak.

Kurum yöneticileri, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmakla yükümlü olacak. Karar; Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler ve Yükseköğretim Kurulu gibi tüm kamu tüzel kişiliklerine iletildi.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

