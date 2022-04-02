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Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fırsatçılarına seslendi: Acımayacağız

02.04.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya çevre yolunun birinci etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı. Erdoğan burada enflasyon ve gıda fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gıdada fiyatların yakın zamanda geri çekileceğini vurgulayan Erdoğan, fırsatçılık yapanlara acımayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fırsatçılarına seslendi: Acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya çevre yolunun birinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan konuşmasında gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanları net bir şekilde uyardı. "Fiyatlarda vicdansızlık yapanlara acımayacağız" diyen Erdoğan ilgili bakanlıkların yoğun bir çalışma yürtüttüğünün altını çizdi.

Video konferans ile katıldığı törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satışbaşları şu şekilde:

  • Bugün burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevreyolu projesiyle trafiği azaltıyoruz. 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor. Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır.

  • Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik.

"FİYATLARDA VİCDANSIZLIK YAPANLARA ACIMAYACAĞIZ"

  • Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, darbe girişimi ile karanlık senaryoların içine çekmeye çalıştılar. Ülkemizi sağsalim bugünlere getirdik. Ülkemizde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışlar bizi de etkilemektedir. Fahiş fiyat koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

  • 3 kuruş fazla kazanmak için milletin aşına göz dikenler aslında en büyük zararı kendine vermektedir. Fiyatlarda vicdansızlık yapanlara acımayacağız.İlgili bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindedir. Bunların etiketlere yansımasını kısa sürede göreceğiz.

  • Tarım, turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Daha çok çalışacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz, 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız. Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olacağına yürekten inanıyorum.


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