Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fırsatçılarına seslendi: Acımayacağız

Bugün burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevreyolu projesiyle trafiği azaltıyoruz. 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor. Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır.