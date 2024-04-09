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İhale yasası, kamuda tasarruf... Mehmet Şimşek 'ek ödeneğe' kapıyı sert kapattı: Kimse bunun için bana gelmesin

09.04.2024 08:33
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2024'te emekliler seyyanen zam beklentisine kavuşamamış, bunun etkisinin sandık sonuçlarına da fazlasıyla yansıdığı gündeme gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce emeklilere yönelik bir adımı görüştüğü de konuşuluyordu. Mehmet Şimşek'in son olarak tasarruf konusunda çok net sözler sarf edip "Kimse ek ödenek için bana gelmesin" dediği öne sürüldü.

İhale yasası, kamuda tasarruf... Mehmet Şimşek 'ek ödeneğe' kapıyı sert kapattı: Kimse bunun için bana gelmesin

Mehmet Şimşek seçime gidilen süreçte sahaya inip Murat Kurum için oy isteyen bakanlardan biriydi. Bu süre diliminde geçim sıkıntısından yakınan emeklilerin zam talepleri de seçim atmosferinin temelini oluşturuyordu. Durumun farkında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Şimşek'e "Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?" diye sorduğu, Mehmet Şimşek'in "İmkanı yok" yanıtını verdiği öne sürülmüştü. Mehmet Şimşek mesajını bir kez daha tekrarlarken ayrıca kamuda tasarruf konusunda yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

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GÖZLER TEMMUZDA

31 Mart seçimlerine 3 gün kala emeklilerin beklentilerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız" sözleriyle temmuz ayını işaret etmişti.

Mehmet Şimşek, son açıklamasında emeklilere yönelik neden adım atılmadığını “Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik” sözleriyle ifade etti.

"KİMSE BANA GELMESİN"

Geçtiğimiz günlerde bir grup AK Parti kurmayı ve bakanlarla bir araya gelen Şimşek, Türkiye gazetesinin aktardığına göre, kamuda tasarrufla ilgili şu mesajları verdi:
"Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.

"HER YATIRIMA ÖDENEK VERİLMEYECEK"

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise, bu konuda acele edilmeyecek. Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirildi.

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YENİ BİNA ALIMINA KAPIYI KAPATTI

Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. 3 kişi oturan personel odalarına masa, sandalye koyduk, 5’e, 6’ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkânına göre planlama yapacak.

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ARAÇ KİRALAMA VE ALIMINDA KATI KURALLAR

Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, zaten bir süredir araç tasarrufu konusunda dikkat ediyoruz. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle ‘elinizdeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın’ diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz.

"5 YILDIZLI OTELE PARA VERİP EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEMEK YOK"

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde bunları yapacak. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara’daki bir kamu kurumu Antalya’daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara’da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

İHALE YASASINA YENİ DÜZENLEME YOLDA

Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek emekli zammı
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