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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon lira katkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 4'üncü büyük hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile iki ay içinde 400 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon lira katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'inin ilk türbini 19 Mayıs 2020'de devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşma yaptığı ilk türbinin hizmete alınma töreniyle, ilk etapta 200 megavat kurulu gücündeki türbin üretime başladı.

Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın kurulu gücü 1200 megavat olurken, bu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Ilısu, Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin ikinci büyük barajı konumunda yer alıyor. Ayrıca, Ilısu Barajı "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Barajı'nda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını ve bu ünitelerin geçici kabulünün yapılarak Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) devredildiğini bildirdi. Yıldız, "Barajda 2 ay içinde 400 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlandı. Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ediyor. Bu yıl barajın tüm ünitelerinin devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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