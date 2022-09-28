Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yemek kartı' açıklaması sonrası harekete geçtiler! Restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, özel sektörde çalışanlar için yemek kartı uygulamasının zorunluluğunun kalkacağına yönelik açıklama büyük ses getirdi. Söz konusu gelişme sonrası gözler restoran ve lokantalara çevrildi. Karar genel anlamda olumlu karşılanırken bazı sektör temsilcileri restoranların müşteri kaybedebileceği uyarısında bulundu.

YÜZDE 7 İNDİRİM İDDİASI

Dünya Gazetesi'nde yer verilen habere göre, bazı restoranların kart yerine nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için yüzde 7 indirim hazırlıklarına başladığı öne sürüldü.

Öte yandan konunun bir diğer muhatabı yemek kartı şirketlerinin ise söz konusu gelişmeye temkinli yaklaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yemek kartı komisyonlarına yönelik sektör olarak uzun bir süredir mücadele verdiklerini hatırlatırken, bu haliyle yemek kartı zorunluluğun kalkacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

ÇAĞRI YAPTI: İNDİRİM YAPMALARI LAZIM

Bundan sonraki süreçte, restoranların eskiden yemek kartı kullanan ve artık yemek ücretini nakit olarak alacak müşterileri için birtakım aksiyonlar alması gerektiğini savunan Bingöl, tüm sektöre çağrı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Yemek kartı şirketlerinin eskiden uyguladığı yüzde 12 olan komisyon oranını yüze 7'ye düşürmüştük. Şimdi yemek kartlarının yoğun olduğu restoranların hemen o komisyon oranlarında müşterilerine indirim yapmaları lazım. Yüzde 7'yi yemek kartı firmasına değil size veriyoruz, diyerek o müşteriyi kaçırmaması lazım. Bununla ilgili bir kampanya başlatacağız"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında açıklamalarda bulunmuş ve 'yemek kartı' ile ilgili önemli gelişmeyi duyurmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kavramına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyoruz. İş verenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

