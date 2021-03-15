FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneği uzamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneği uzamayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneği uzamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi alanındaki gelişmeler ile kısa çalışma ödeneğine de değindi. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

"PRİM BORÇLARINI 6 AY SÜREYLE ERTELEDİK"

Konuşmasında, "1,3 milyon iş yerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık. Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.

Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? KÇÖ son tarihi açıklandıKısa çalışma ödeneği uzadı mı? KÇÖ son tarihi açıklandı

Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz."

"ÇİFTÇİLERİMİZE 24 MİLYAR LİRA DESTEKTE BULUNACAĞIZ"

"Miktarını bin lira olarak belirlediğimiz gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı. Ciro kaybı başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlamıştık. Bu imkandan 2 milyondan fazla mükellef yararlandı. Ticareti desteklemek için KDV oranını yüzde 8'e ve kimi sektörlerde yüzde 1'e indirdik.

985 bin esnaf 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturduk. Yapılan denetimler neticesinde 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren gıda güvenliği ve tedarikte en ufak aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik.

Çiftçilerimize finansman desteği sağladık. 9,3 milyar lira hayvancılık destekleme, 12, 6 milyar lira bitkisel üretim destekleme ödemesi yaptık. Bu yıl ise 24 milyar lira destek yapacağız. Kredi borçlarını 6 ay erteleyerek yeniden yapılandırarak besici ve yetiştiricilere 90 gün vadeli arpa satışı yaparak üreticilerimizi rahatlattık.

Su ürünleri yetiştiriciliği, mesire yerleri kira ödemelerini faizsiz olarak erteledik. Yüzde 75'i hibe olmak üzere toplam 6 bin 100 ton tohumu çiftçimize ulaştırdık. Tarım arazileri, 2 B satışlarından kaynaklanan 46 bin 500 hak sahibinin Nisan-Mayıs-Haziran ayı ödemelerini 3 ay süreyle öteledik. Hazineye ait tarım arazilerini kullanan 18 bin çiftçimizin ödemelerini üç ay süreyle ve faizsiz teyit ettik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
On numara 15 Mart sonuçlarıOn numara 15 Mart sonuçları
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar
Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar
Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...
Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması açıklandı
Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması açıklandı
Yemek kartları kalkıyor mu?
Yemek kartları kalkıyor mu?
2021 fitre miktarı belli oldu
2021 fitre miktarı belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları
15 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte15 Mart On Numara çekiliş sonuçları
On numara 15 Mart sonuçları
15 Mart Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları!
Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları!
Analistten altın yorumu: Gram altında 424 seviyesi geçilmezse yükselmez!
Altın yükselir mi? Analist açıkladı!
Sabancı başvuru yaptı, Aksigorta hisseleri tavan yaptı
Aksigorta hisseleri tavan yaptı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.