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Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? KÇÖ son tarihi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 12:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlara verilen destek paketleriyle alakalı açıklama geldi. Cumhurbaşkanının kararıyla; Sosyal Koruma Kalkanı dâhilinde başlatılan Sözleşme Feshi Kısıtı ile Nakdi Ücret Desteği 2 ay uzatılmış oldu. Ancak Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? KÇÖ son tarihi açıklandı

Nakdi ücret desteği ile işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararda kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir bilgi yer almadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonu itibarıyla bitirileceğini açıklamıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayının sonu itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz dönemlerde nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağıyla alakalı karar verildiğinde ayrıca kısa çalışma ödeneği için de düzenleme yapılıyordu.

19 Şubat 2021’de alınan kararla Kovid-19 ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubatta yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda kaldırılacağını duyurmuştu. Bundan dolayı Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili bir ifade paylaşılmadı.

Uzmanlar, uygulamanın kalkması ile birlikte, işsiz sayısında artış olabileceği uyarısı yapıyor.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 9 Mart’ta, destek paketinden yararlanan vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? KÇÖ son tarihi açıklandıı

Sistemde IBAN bilgisi hatalı veya eksik olanların ödemeleri de PTT aracılığıyla yapılıyor.

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay süreyle uzatıldığını açıklayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu karar, Resmî Gazetede’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNLÜK 47 TÜRK LİRASI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sosyal hayata ve ekonomiye etkilerinin azaltılması için, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi dâhilindeki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da işsiz kaldıkları dönem için İŞKUR tarafından ve İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemeye nakdi ücret desteği adı veriliyor.

2020’de ayında başlanılan nakdi ücret desteği uygulamasıyla 2021 yılı için günlük 47,70 Türk lirası ödeme yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içinde en çok 30 gün olmak suretiyle işçinin kendisine ödeniyor.

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